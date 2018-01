: Luca Mele presenta la sua “Canzone Cattolica” - Aldiladelcinema : Luca Mele presenta la sua “Canzone Cattolica” - LiciaGargiulo : Luca Mele presenta la sua “Canzone Cattolica” - Dj_JoeFlanger : Luca Mele vince la tappa romana de La Milano Sanremo della Canzone Italiana – Ospite Mirkoeilcane… - DannyPhaser : Luca Mele vince la tappa romana de La Milano Sanremo della Canzone Italiana – Ospite Mirkoeilcane… - exhimusic : Luca Mele vince la tappa romana de La Milano Sanremo della Canzone Italiana – Ospite Mirkoeilcane… -

Leggi la notizia su aldiladelcinema

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Il giovane cantautoreha vinto la tappa romana del famoso concorso “La Milano Sanremo della canzone italiana” con il branoe a breve volerà verso Sanremo per lo step finale del concorso che si terrà durante la settimana del Festival. “Canzone Cattolica” è una canzone paradossale. Racconta una storia chesvela frase dopo frase fino al colpo di scena finale… la canzone è nata in un’alba di fine estate proprio nella città della riviera Romagnola , Cattolica (da qui il titolo del brano). Attualmente è in libreria il suo primo romanzo dal titolo “L’Eternità” edito da Kimerik che sta riscuotendo un buon riscontro da parte del pubblico. Ecco il videoclip ufficiale del brano in uscita oggi. Immagini collegate: See image gallery at www.aldiladelcinema.comla sua “Canzone Cattolica”