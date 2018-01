Lotto | il 76 non si vede e sale a quata 207

Alcuni Google Pixel 2 XL non hanno lo schermo azzurrino - ma averli è un terno al Lotto : Sembra che sia possibile avere un Google Pixel 2 XL senza lo schermo che vira al blu, ma a quanto pare bisogna essere fortunati a riceverlo. L'articolo Alcuni Google Pixel 2 XL non hanno lo schermo azzurrino, ma averli è un terno al lotto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal saLotto della d’Urso : “Non andare a votare è come suicidarsi” : I Cinque stelle? Sono «quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero Italia verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante». Silvio Berlusconi attacca il Moviment...

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal saLotto della d'Urso : "Non andare a votare è come suicidarsi" : Devo smentire della maniera più assoluta, Fininvest si è avvalsa di banche di sicuro livello e alla fine abbiamo venduto a un protagonista dell'economia cinese che ha mantenuto tutti gli impegni, ha ...

Vaticano - lettera anonima sullo Ior : CompLotto contro Bergoglio : Una lettera anonima è stata inviata per mail a diciassette dipendenti del Governatorato del Vaticano e a due diocesi della città di Roma. Ha scritto al riguardo Massimo Franco sul Corriere della Sera che la missiva "...vuole essere un atto di accusa contro il direttore dello Ior, Gianfranco Mammì. E ancora che:"La forma, riferisce chi ha avuto modo di scorrere la lettera, sarebbe quella di una «confessione» ...

Non bevete quest'acqua : ritirato un Lotto da alcuni supermercati del Sud Video : Non è di certo un buon periodo, questo, per i prodotti dei supermercati: nelle ultime settimane, infatti, si sono susti diversi richiami di alimenti per svariati motivi. Tra questi, citiamo il latte Granarolo, di cui ben 19 lotti sono stati ritirati, anche se la causa per fortuna non era preoccupante: infatti, in to ad una serie di problemi legati alla produzione e alla consistenza del latte, è stata rilevata la presenza di grumi, instabilita' ...

Lotto : Il 76 su Cagliari non si vede e sale a 202 : Nella terza estrazione Lotto di lunedì 8 gennaio 2018, il 76 su Cagliari continua la sua fuga, ora a quota 202 estrazioni di ritardo. Ancora nulla da fare per il 76 su Cagliari, che resta in vetta alla classifica dei numeri più ritardatari del Lotto. L’ultracentenario sardo arriva a 202 assenze nel concorso di lunedì 8 gennaio, al primo posto […]

Renzi e il compLotto dei sacchetti : "Non esiste un'azienda amica del Pd" : I sacchetti di frutta a verdura a pagamento nei supermercati sono uno dei temi più caldi degli ultimi giorni. Il caso ha creato...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 dicembre 2017 : ecco i numeri vincenti. SuperenaLotto - non ci sono 6 né 5+1 : ecco i numeri vincenti e le quote delle Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, giovedì 27 dicembre 2017. SuperenaLotto, non ci sono stati 6 né 5+1: il jackpot per la sestina vincente ...

Lotto : il 76 su Cagliari non si ferma e sale a quota 195 : Nella nona estrazione Lotto di giovedì 21 Dicembre, il 76 su Cagliari resista ancora in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto con 195 turni di assenza. Il 76 su Cagliari non lascia la vetta della classifica dei centenari del Lotto, con ben 195 concorsi di ritardo, a un passo dalla top five dei ritardatari storici. Tra i numeri più […]

Lotto - estrazioni del 19 dicembre. SuperenaLotto - nessun 6 - un 5+1 da 436mila euro a Veroli (Frosinone) : I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto di oggi, 19 dicembre 2017, del SuperenaLotto e del 10eLotto. nessun 6, è stato realizzato. Il jackpot sale a 75 milioni di euro. Centrato...

Boschi - Formigli provoca Renzi : “CompLotto?” “Persone si giudicano per ciò che fanno - non per i padri che hanno” : Ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita, Matteo Renzi va in onda su La7 a poca distanza dalla collega Maria Elena Boschi, che a Otto e Mezzo ha ingaggiato un lungo confronto col direttore del Fatto Marco Travaglio (guarda il video) sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente uscente di Consob Giuseppe Vegas in merito agli incontri nei quali l’allora ministra delle Riforme gli avrebbe esternato la sua preoccupazione per il destino di ...

Estrazioni del Lotto di oggi - 9 dicembre 2017 - e del SuperenaLotto : non ci sono 6 né 5 + : Estrazioni del lotto di oggi, 9 dicembre 2017, e del Superenalotto, con l'estrazione anche della combinazione vincente del 10elotto: ecco i numeri vincenti. Nel concorso di giovedì scorso e in quello ...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di martedì 5 dicembre 2017 : ecco i numeri vincenti. SuperenaLotto - non ci sono 6 né 5+1 : ecco i numeri vincenti e le quote delle Estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, martedì 5 dicembre 2017. SuperenaLotto, non ci sono 6 né 5+1, il...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 2 dicembre 2017 : ecco i numeri vincenti. SuperenaLotto - non ci sono 6 né 5+1 : ecco i numeri vincenti e le quote delle Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 2 dicembre 2017. SuperenaLotto, non ci sono stati 6 né 5+1: per la sestina...