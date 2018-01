Londra | attentato metro | Hassan si dichiara non colpevole

Sventato un attentato contro la May. Due arrestati a Londra : Fare irruzione a Downing Street con una cintura esplosiva, uno spray al peperoncino e un coltello con l'obiettivo di uccidere May. Era questo il piano di attentato Sventato dai servizi segreti britannici Segui su affaritaliani.it

Londra - 007 sventano attentato a May : 0.32 I servizi britannici dell'MI5 affermano d'aver sventato negli ultimi mesi un piano per uccidere la premier Theresa May ideato da un attentatore islamico, un lupo solitario ispiratosi verosimilmente all'Isis. Lo scrivono il Daily Telegraph e il Times,citando un rapporto presentato dal direttore dell'MI5, Andrew Parker, al governo. L'uomo pare avesse in mente di far esplodere un ordigno rudimentale di fronte al 10 di Downing Street, per poi ...

Londra : falso allarme per un presunto attentato terroristico Video : falso allarme a #Londra due giorni fa, dove si è scatenato il panico ad Oxford Circus una delle zone più affollate della citta' nel cuore della Capitale britannica. Qui era stato segnalato infatti un presunto attacco terroristico in atto. Le forze dell'ordine sono intervenute intorno alle 16:38 per alcune segnalazioni riguardanti colpi di arma da fuoco presso la stazione metropolitana in questione. Oxford Circus, in questi giorni, è risultata ...

Paura a Londra : uditi spari ad Oxford Street - timore di un attentato - scatena il caos [VIDEO] : “Evacuata metro Oxford Circus. La polizia ha risposto a report di spari uditi in superficie ad Oxford Street e sotterraneamente ‘come se l’incidente avesse carattere terroristico’”. Con questo tweet la Metropolitan Police ha annunciato il proprio intervento in pieno centro a Londra dopo che diversi passanti avevano udito spari ad Oxford Circus. Il panico si è diffuso brevemente tra i passanti che hanno iniziato a ...