Lo strano caso di Hervin Ongenda | per il Levski Sofia è infortunato ma è sanissimo | l’ex

Napoli e lo strano caso di Vinicius : l'ansia di compiacere Jorge Mendes : Che fra l'altro è un torneo il cui livello tecnico vale più o meno la Serie D italiana, oltre a essere uno dei più chiacchierati al mondo. Detto questo, nulla impedisce che il ds Cristiano Giuntoli ...

Astronomia : lo strano caso della stella in orbita attorno a un buco nero : Alcuni astronomi, usando lo strumento Muse dell’ESO installato sul telescopio Vlt (Very Large Telescope) in Cile, hanno scoperto una stella all’interno dell’ammasso stellare NGC 3201 che si comporta in modo bizzarro. Sembra che orbiti intorno a un buco nero invisibile di massa pari a circa 4 volte la massa del Sole – il primo buco nero di massa stellare inattivo, individuato all’interno di un ammasso globulare ...

Inseguendo Mark - lo strano caso dei gemelli Winklevoss : Questo articolo è tratto dal numero 2 di Vanity Fair (2018) Un metro e 96 centimetri per 100 chili, moltiplicato per due. Dei gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, quelli che hanno fatto causa a Mark Zuckerberg, colpevole secondo loro di aver rubato l’idea di Facebook, si è tornato a parlare qualche settimana fa quando la quotazione dei bitcoin ha raggiunto la cifra record di 20 mila dollari (prima di scendere del 40 per cento, per risalire ...

Il Segreto Canale 5 - anticipazioni 2018 : Dolores e lo strano caso del bidet Video : #Il Segreto di Puente Viejo ci ha abituati a tragedie, morti e disgrazie ma ogni tanto ci delizia con situazioni al limite del surreale, grazie alla preziosa presenza della famiglia Miranar: mentre Pedro è in Russia a quanto pare a spassarsela con una provocante bionda all'insaputa della moglie, Hipolito cerca in ogni modo di trovare una soluzione alla sua forma fisica non proprio 'prestante', dopo aver tentato - anche in questo caso invano - di ...

Roma - lo strano caso delle mancate convocazioni di Nainggolan e De Rossi : qualcosa non torna… : La Roma non ha convocato per la pRossima gara contro l’Atalanta due tra i calciatori più importanti della rosa a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Si tratta del belga Raja Nainggolan, punito dopo aver pubblicato un video in stato d’ebbrezza su Instagram a Capodanno e del capitano Daniele De Rossi, alle prese con un problema al polpaccio. Due assenze molto “strane” per i gialloRossi, per un semplice motivo: si ...

Promozione - Lo strano caso di Carmagnola : Neve, ghiaccio, gelo e chi più ne ha più ne metta. Le ultime settimane di calcio dilettantistico in Piemonte sono state profondamente caratterizzate dal maltempo. Così i terreni di gioco in tutta la ...

Si rompe la spalla ma scia tutto il giorno. Lo strano caso studiato nel mondo della famiglia Marsili che non sente il dolore : Una famiglia italiana, 3 generazioni, un segreto custodito da una mamma 78enne, le sue due figlie di mezza età e i 3 figli-nipoti (2 maschi e una femmina di 24, 21 e 16 anni). A unirli uno strano caso: sono insensibili al dolore. Al punto che una delle donne affette da questa rarissima sindrome ha rotto la spalla mentre sciava e ha continuato imperterrita ad andare sulla neve per tutto il pomeriggio, poi ha guidato fino a casa e solo il ...

Vendere porno (senza il porno) : lo strano caso di PornHub a Milano : di Veronica Tosetti Milano, quartiere Garibaldi/Isola. Lasci alle tue spalle Corso Como, la via dello shopping e del divertimento “pettinato”, alla tua sinistra i grattacieli di Piazza Gae Aulenti: dentro un cortile qualsiasi nel pieno centro, al civico 5 di via De Cristoforis, si trova il Christmas Store di PornHub. Aperto dall’1 al 31 dicembre soltanto, il negozio promette la possibilità di acquistare i gadget del sito in edizione limitata. È ...

Lo strano caso delle Doppie notifiche identiche GMail su iPhone. Capita anche a voi? : anche voi ricevete Doppie notifiche uguali da GMail per iPhone? Cerchiamo una soluzione insieme Doppie notifiche identiche iPhone da GMail ed altre app. Facciamo chiarezza Da circa 3 settimane sono ritornato ad usare un iPhone, sto provando iPhone X, e da quando l’ho configurato sto notando che solo per l’applicazione GMail, ricevo Doppie notifiche perfettamente […]

Lo strano ‘caso’ di Benatia : infortunato per la Juve - ma convocato dal Marocco : Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, incalzato sulla situazione di Benatia aveva dichiarato: “Sembrava una botta da niente, e invece sembra più grave. Ha fatto 2 mezzi allenamenti, non è in condizione”. Il difensore marocchino non è stato nemmeno convocato per il match con i campani e sembrava destinato a rimanere a Vinovo nella sosta per le nazionali. ...

Come dottor Jekyll e mister Hyde - bancario di giorno stupratore di notte : lo strano caso dell'impiegato romano : La storia è da thriller puro: di giorno impiegato di banca, di notte stupratore. Un 35enne romano è accusato di aver violentato due giovani donne agganciate su un social network. Avrebbe conosciuto le ...

Donna di Firenze suda sangue da occhi e mani : ecco lo strano caso : E' italiano lo strano caso di una Donna che suda sangue dagli occhi e dalle mani, i medici sono stati increduli alla vista della ragazza. La causa principale sarebbe una malattia strana e misteriosa, secondo un rapporto medico pubblicato sul Canadian Medical Association Journal. La Donna, di 21 anni, dopo essere andata in ospedale, ha rivelato ai medici che da circa tre anni, periodicamente, soffre di uno strano sanguinamento dal viso e dalle ...