LIVE Sci alpino | superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA | si parte sulla Streif! L’Italia vuole

Diretta / Super-G Kitzbuhel streaming video e tv : si scende in pista! Risultato LIVE (Coppa Mondo sci) : Diretta Super-G Kitzbuhel streaming video e tv: orario, Risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci che apre il weekend sulla Streif (oggi 19 gennaio)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:41:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia vince ancora! Sconfitte Vonn e Shiffrin! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia ...

DIRETTA / Super-G Kitzbuhel streaming video e tv : partenza rinviata! Orario - risultato LIVE (Coppa Mondo sci) : DIRETTA Super-G Kitzbuhel streaming video e tv: Orario, risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci che apre il weekend sulla Streif (oggi 19 gennaio)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:53:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA VICINA ALLA VITTORIA! Lindsey Vonn è dietro! : Buongiorno a tutti e benvenuti ALLA DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dALLA memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. SOFIA GOGGIA ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA AL COMANDO! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. SOFIA GOGGIA ...

Diretta / Super-G Kitzbuhel streaming video e tv : albo d'oro - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : Diretta Super-G Kitzbuhel streaming video e tv: orario, risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci che apre il weekend sulla Streif (oggi 19 gennaio)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:50:00 GMT)

LIVE Sci alpino - superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : partenza spostata alle 13.00 per una forte nevicata : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg. Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : Lindsey Vonn favorita - Goggia - Fanchini e Brignone ci riprovano! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia ...

Super-G Kitzbuhel/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : diretta Super-G Kitzbuhel Streaming video e tv: orario, risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci che apre il weekend sulla Streif (oggi 19 gennaio)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 01:31:00 GMT)

Discesa libera Cortina/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci donne) : diretta Discesa femminile Cortina Streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci arriva in Italia dopo la grande tripletta, Goggia attesissima (19 gennaio)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 00:41:00 GMT)

DIRETTA / Torino Lietuvos Rytas (risultato LIVE 48-30) info streaming video e tv : Patterson trascina Torino : DIRETTA Torino Lietuvos Rytas: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini ed è valida per la terza giornata nel girone F di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:12:00 GMT)

Diretta / Brescia Pistoia (46-36) info streaming video e tv : risultato LIVE - terzo quarto (basket Serie A) : Diretta Brescia Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:15:00 GMT)

DIRETTA / Brescia Pistoia (22-20) info streaming video e tv : risultato LIVE - secondo quarto (basket Serie A) : DIRETTA Brescia Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:40:00 GMT)

DIRETTA / Brescia Pistoia (0-0) info streaming video e tv : risultato LIVE - palla a due (basket Serie A) : DIRETTA Brescia Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:51:00 GMT)