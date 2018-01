LIVE Australian Open 2018 - venerdì 19 gennaio in DIRETTA : Seppi agli ottavi! Avanti Kyrgios - eliminata Ostapenko : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Australian Open a Melbourne (Australia). Quest’oggi andrà in scena il terzo turno della parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Il programma degli incontri di oggi (venerdì 19 gennaio) Il programma degli italiani in gara oggi ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di venerdì 19 gennaio : tabellone maschile. Seppi eroico - vola agli ottavi! Dimitrov batte Rublev - Nadal sul velluto. Avanti Kyrgios e Cilic : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane Dimitrov, Grigor (BUL) [3] vs Rublev, Andrey (RUS) [30] 3-1 (6-3 4-6 6-4 6-4) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane Kyrgios, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15] 3-1 (7-6 4-6 7-6 7-6) Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di venerdì 19 gennaio : tabellone femminile. Svitolina agli ottavi di finale : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane 1 KUMKHUM, Luksika (THA) vs MARTIC, Petra (CRO) 1-2 (6-3 3-6 7-5) 2 KOSTYUK, Marta (UKR) vs Svitolina, Elina (UKR) [4] 0-2 (6-2 6-2) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane BERTENS, Kiki (NED) [30] vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2] Margaret Court Arena – 11:00 locali – ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno. Benneteau elimina Goffin! Zverev avanti - fuori Wawrinka : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, ...