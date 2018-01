Lisandro Lopez | “Samuel il mio idolo | l’Inter il mio sogno”

Lisandro Lopez si presenta : "Vorrei fare bene come Samuel" : Il primo colpo di mercato dell'Inter si è già presentato ai tifosi promettendo la grinta di Walter Samuel e il ritorno in Champions League . Lisandro Lopez sarà probabilmente convocato per lo scontro ...

Lisandro Lopez ALL'INTER / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)

Inter - ecco Lisandro Lopez : 'Ho realizzato un sogno' : Lisandro Lopez è un giocatore dell'Inter e, nel giorno della presentazione da nerazzurro su Facebook e Inter Tv, il nuovo centrale a disposizione di mister Luciano Spalletti non si nasconde: "Arrivare ...

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez si presenta : 'Essere qui un sogno. Samuel il mio modello' : All'Inter, gli argentini si sono sempre sentiti a casa. E se il nucleo forte che ha portato alla conquista del Triplete è ancora forte, Lisandro Lopez che è appena arrivato si sente già conquistato ...

Inter - ecco Lisandro Lopez : “Sono pronto per domenica. Mi ispiro a Samuel” : Inter, ecco Lisandro Lopez: “Sono pronto per domenica. Mi ispiro a Samuel” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, ecco Lisandro Lopez – Oggi in casa Inter è stato giorno di presentazioni: direttamente su Facebook e sul canale tematico Inter TV ha parlato infatti il nuovo acquisto Lisandro Lopez. Il difensore proveniente dal Benfica sarà un ...

Serie A Inter - Lisandro Lopez : "Pronto per sfidare la Roma" : MILANO - "Sono pronto al 100%. Posso giocare già contro la Roma, ma decide Spalletti" . Lisandro Lopez , ultimo acquisto dell' Inter , è carico e lo dimostrano le sue parole, rilasciate nel corso di ...

Lisandro Lopez : "Samuel il mio idolo - l'Inter il mio sogno" : Il difensore: "Non vedo l'ora di entrare a San Siro. In allenamento ho affrontato un fenomeno: Icardi"

Lisandro Lopez si presenta all’Inter : l’idolo - le caratteristiche e l’obiettivo nerazzurro : “Voglio aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo, vogliamo qualificarci per la prossima Champions League”. Ha gia’ le idee chiare Lisandro Lopez, nuovo arrivato in casa Inter. Il centrale argentino si e’ presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso il canale tematico della societa’ nerazzurra, raccontando i suoi primi giorni ad Appiano. “Sono rimasto molto contento della chiamata dell’Inter, ...

Inter - senti Lisandro Lopez : "ecco perché mi chiamano Licia. Idoli? Samuel e… De Michelis" : L'Inter è uno dei club migliori al mondo, sogni di venirci da piccolo e grazie a Dio sono qui. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, non siamo lontani dal primo posto e speriamo di ...

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato news - l'agente : felice di questa avventura - vuole dare il massimo : Lisandro Lopez all'Inter. Il colpo di Calciomercato nerazzurro ha già scelto il numero di maglia che sarà il 2: Spalletti lo farà esordire contro la Roma domenica?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:22:00 GMT)

Lisandro Lopez ALL'INTER/ Calciomercato news - il saluto di Skriniar : ci aiuterà tanto : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER. Il colpo di Calciomercato nerazzurro ha già scelto il numero di maglia che sarà il 2: Spalletti lo farà esordire contro la Roma domenica?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:54:00 GMT)

Lisandro Lopez all’Inter/ Calciomercato news : il portoghese ha scelto il numero 2 : Lisandro Lopez all'Inter. Il colpo di Calciomercato nerazzurro ha già scelto il numero di maglia che sarà il 2: Spalletti lo farà esordire contro la Roma domenica?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:30:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? L’ANSA dice no - ma la Roma sconfessa l’agenzia di stampa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...