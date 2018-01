: #BreakingNews L'influenza fa una vittima a Udine - CybFeed : #BreakingNews L'influenza fa una vittima a Udine - NotizieIN : L'influenza fa una vittima a Udine - jimbo81176 : RT @Larabrusi: Stanno creando una psicosi intorno all'#Influenza Mortalità come conseguenza delle complicanze, su persone con patologie pr… - EumetraMR : Quando si effettuano acquisti di una certa importanza, chi influenza maggiormente le nostre scelte? Eumetra MR via… - MondoDiConfine : RT @migiranoleruote: Prima ti dicono di fare i #vaccini contro l'#influenza. Poi arriva il virus “imprevisto", tale Yamagata (che pare un p… -

Un 50enne è morto oggi in ospedale ain seguito a complicanze di una forma dimolto aggressiva. Un altro paziente si trova in terapia intensiva. Anche quest'anno l'ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni: oltre 1300 sacche mancanti, hanno fatto rinviare gli interventi non urgenti in molti nosocomi. Il Civis, coordinamento delle Associazioni Nazionali donatori sangue, lancia la proposta di estendere l'offerta del vaccino anche a chi dona.(Di venerdì 19 gennaio 2018)