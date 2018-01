Liberi e Uguali la salva dal limbo Ma lei attacca Grasso e D' AlemaLaura Boldrini

Luigi Di Maio - lo scenario apocalittico : governo con Pd senza Renzi e Liberi e uguali - Di Pietro premier : Contrordine: il governo di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle , ribattezzato da Silvio Berlusconi 'governo dei magistrati' , non sarà retto da Pier Camillo Davigo . Peggio: a Palazzo Chigi, ...

Autostrada Roma Latina : Zingaretti insiste - Liberi e Uguali si piega : 'Si va avanti' : ...per Forza Italia è scontato riaffrmare che 'La Roma - Latina e la bretella Cisterna Valmontone sono due opere strategiche e fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo dell'economia ...

Sabrina Ferilli non si candida con il Movimento 5 stelle : 'Voterò Liberi e uguali di Pietro Grasso' : Certo Luigi Di Maio e compagni continua a guardarli 'con simpatia', perché sono 'ragazzi perbene che sono stati un antidoto alla vecchia politica'. Ma non si candiderà per loro e nemmeno li voterà. ...

Liberi e Uguali - investimenti pubblici in Italia e lotta all'austerity tedesca in Europa : La prima strada, con epicentro domestico, è la crescita e la conversione ecologica dell'economia, da accompagnare a un'inflazione vicina al, ma sopra il, target del 2% previsto dalla Bce. In altri ...

Elezioni - Scanzi : “Mi è stato chiesto di candidarmi nel M5s e in Liberi e Uguali - ma ho deciso di no” : “Mi è stato chiesto, in modo diretto o indiretto, di candidarmi nel M5s e in Liberi e Uguali. Ho deciso di no, perché sarei un pessimo politico e mi diverto da morire a fare quello che faccio. E poi, a livello caratteriale, sono uno che litiga benissimo con se stesso, figuriamoci se io potessi sopportare le regole dall’alto”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “In ...

Il novello (come il vino) partito del (già?) Presidente del Senato, Pietro/Piero Grasso, non è ancor nato che già l'anima inquieta del litigismo lo possiede come in un film horror e così l'ex magistrato deve vederseLa con la nuova arrivata, Laura Boldrini da...

Regionali Lazio - l’accordo tra Grasso e Zingaretti ci dice cos’è davvero Liberi e Uguali : l’accordo tra Pietro Grasso e Nicola Zingaretti, per costruire un nuovo centrosinistra nelle elezioni della regione Lazio, ci dice cosa sia Liberi e Uguali più di mille discorsi. In primo luogo qualcuno ha capito le vere ragioni per cui LeU fa l’accordo con il piddino Zingaretti nel Lazio e non lo fa con Gori (sempre Pd) in Lombardia? Qualcuno conosce qualche punto programmatico che Zingaretti ha concesso a Grasso e che invece sarebbe stato ...

Candidature calibrate per ottimizzare al massimo il bacino potenziale di voti. Pier Luigi Bersani, Vasco Errani, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni insomma i 'big' di Liberi e Uguali correranno Tutti tra Emilia Romagna e Toscana. A parte Massimo D'Alema nel 'suo' Salento

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Liberi E UGUALI/I LECCHESI IN CORSA PER LA REGIONE : Silvia Brianti , impegnata nel mondo dell'associazionismo e del commercio equo e solidale, attivista di lista civica Casa Comune di Mandello. Federico Amaretti , insegnante, capogruppo consiliare al ...

Elezioni 2018 - il programma di Liberi e Uguali : dall'articolo 18 ai soldi pubblici : ... da garantire attraverso un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti, che inverta radicalmente una politica economica fondata su bonus e sconti fiscali". Non basta: "Crediamo sia ...

Liberi e uguali - Grasso : “Boldrini chiude al M5s? La comprendo - ma non decide lei” : Solo tre giorni fa Laura Boldrini aveva chiuso il sipario sulle prospettive di alleanza tra Liberi e uguali e il Movimento 5 Stelle. Oggi il leader del partito Pietro Grasso smentisce – “la comprendo, ma decide qualcun altro” – salvo specificare che tra i due neo-esponenti della stessa formazione non c’è “nessun problema”. Chi decide quindi se trattare o meno con il M5s? “Decido io, certo”, ...

Liberi e Uguali - a San Giovannisi è costituito il comitato Valdarno aretino : Si è costituito presso la casa del popolo di S. Giovanni Valdarno il comitato Liberi e Uguali Valdarno aretino, aperto a tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della sinistra, della ...