Lecce- Catania | prevendita da Serie A | l' aggiornamento spettatori delle 15 30

Lecce-Catania : i tifosi etnei incitano la squadra - il video Video : #Lecce- Catania è uno dei match più attesi del campionato di Serie C [Video] e in questi giorni, sia nel Salento che a Catania non si parla d'altro. La vittoria di una o dell'altra swuadra, nel match che avra' inizio domenica prossima alle ore 14.30, potra' modificare l'intero campionato in un senso o nell'altro. Infatti, una vittoria del Lecce, porterebbe i salentini a più 7, un grande vantaggio che dovrebbe essere gestito, una vittoria del ...

Lecce - Catania - ottima prevendita : sarà record storico in Serie C? Proiezione : L'attesa è tanta e l'atmosfera è quella dei grandi eventi. Lecce - Catania è senza dubbio il match più atteso degli ultimi tempi in Serie C. Un match che prevede non poche emozioni, considerata la caratura tecnica delle due squadre attualmente prima e seconda nel girone C del campionato di Serie C. I salentini sono, infatti, primi a quota 45 punti, mentre il Catania è secondo a 41 punti. E' importante sottolineare, come più volte hanno fatto i ...

Mattinata d'amore : Lecce- Catania è già record spettatori - i numeri spettacolari : Nel pomeriggio di ieri vi avevamo avvisati della grande atmosfera di attesa che si sta creando nel Salento per il big match che domenica attende il Lecce contro il Catania. Le due squadre, rispettivamente prima a 45 punti e seconda a 41 punti, vogliono vincere La partita per dare un segnale importante al campionato e per la gara si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Nella Mattinata di oggi, ai botteghini, c'è stata un'affluenza ...

Lecce - Catania - prevendita boom : vicina quota 10.000 - i numeri dettagliati Video : Il Lecce è pronto ad affrontare il Catania nel big match del campionato di #Serie C. I giallorossi, dopo aver battuto il Matera [Video] nella gara di Coppa Italia di Serie C disputatasi ieri pomeriggio risultato finale 3-0 con reti di Dubickas, Costa Ferreira e Megelaitis, sono pronti ad una settimana che dal punto di vista dello stress emotivo di certo non avra' eguali. La diretta concorrente del Lecce, nonchè l'unica squadra contro la quale i ...

Lecce- Catania : Via del mare carico - prevendita da sballo : primo sold out Video : Una prevendita da categoria superiore, non c'è che dire. In poche parole, per Lecce- Catania ci sara' il pubblico delle grandi occasioni [Video] e questo lo si può affermare gia' con grande anticipo rispetto alla gara valida per il campionato di Serie C [Video] e prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 14.30. I giallorossi avranno una spinta in più nel big match attesissimo e al quale probabilmente non potranno assistere dal vivo i tifosi del ...

Lecce- Catania : Via del mare carico - prevendita da sballo : primo sold out : Una prevendita da categoria superiore, non c'è che dire. In poche parole, per Lecce- Catania ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e questo lo si può affermare già con grande anticipo rispetto alla gara valida per il campionato di Serie C e prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 14.30. I giallorossi avranno una spinta in più nel big match attesissimo e al quale probabilmente non potranno assistere dal vivo i tifosi del Catania (la ...

Voglia di Lecce : i biglietti venduti per le gare contro il Matera ed il Catania Video : La pausa è snervante per i tifosi di calcio. La Voglia di vedere la propria squadra giocare è altissima ed il Salento non fa eccezione. A #Lecce in queste ore, si inizia a parlare sempre di più del big match contro il Catania [Video] che si giochera' domenica 21 gennaio alle ore 14.30, ma prima la squadra giallorossa dovra' affrontare un altro match: quello di Coppa Italia di #Serie C contro il Matera. L'attesa, obiettivamente, è ben diversa: il ...

Lecce-Catania : sorpresa - il big match perde un protagonista Video : Il big match della #Serie C si avvicina e l'atmosfera è di grande attesa sia nel Salento che in casa Catania. #Lecce-Catania è la gara delle gare, quella che davvero può cambiare um'intera stagione. Infatti, in caso di vittoria del Lecce, i giallorossi andrebbero a più 7 dai siciliani, mettendo davvero un distacco importante rispetto agli avversari; di contro, una vittoria del Catania, riaccenderebbe le speranze dei siciliani che si ...

Lecce- Catania : record di spettatori? La capienza del Via del mare e i numeri Video : La gara delle gare in Serie C [Video], è #Lecce- Catania del 21 gennaio. Niente da dire: sara', probabilmente, una delle sfide più importanti dell'intero campionato di #Serie C, girone C. Il match è attesissimo in entrambe le citta' e da tutte e due le tifoserie. Anche se i dirigenti continuano a ripetere che la sfida non sara' decisiva, c'è da ammettere che un'eventuale vittoria del Lecce porterebbe i giallorossi a più 7 dai siciliani: un bel ...

Lecce- Catania : record di spettatori? La capienza del Via del mare e i numeri : La gara delle gare in Serie C, è Lecce- Catania del 21 gennaio. Niente da dire: sarà, probabilmente, una delle sfide più importanti dell'intero campionato di Serie C, girone C. Il match è attesissimo in entrambe le città e da tutte e due le tifoserie. Anche se i dirigenti continuano a ripetere che la sfida non sarà decisiva, c'è da ammettere che un'eventuale vittoria del Lecce porterebbe i giallorossi a più 7 dai siciliani: un bel passo avanti ...

Lecce - alla fine il pareggio a Trapani vale oro : il botto di Capodanno lo fa la Casertana a Catania - : Di rigore la prima di mister Scienza Debutto con successo per mister Giuseppe Scienza sulla panchina del Monopoli. I baresi tornano al successo dopo otto turni contro il Racing Fondi grazie a un gol ...

Serie C : girone C - bene Lecce e Catania : ROMA, 23 DIC - Risultati della 20/a giornata, 1/a di ritorno, del girone C di Serie C. Akragas-Matera 1-1 (venerdì); Bisceglie-Paganese 3-1; Casertana-Catanzaro 2-1; Cosenza-Monopoli 2-0; Juve Stabia-...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : Catania - aggancio temporaneo al Lecce! : Risultati Serie C, 20^ giornata: Classifiche aggiornate, diretta gol live score del primo turno di ritorno nei gironi A e C. Livorno e Lecce campioni d'inverno e favoriti per la promozione(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:16:00 GMT)

Serie C : continua la sfida sul mercato tra Lecce e Catania - ecco gli obbiettivi Video : E' finito il girone di andata in #Serie C ed ora tutti gli occhi sono puntati sul mercato [Video] della sessione invernale. Si sposta dunque nelle sedi del calciomercato la sfida tra Lecce e Catania, desiderose di rinforzare i loro organici per raggiungere l'obbiettivo della Serie B. Lecce e Catania trattano lo stesso calciatore Il Lecce [Video] vuole puntellare la difesa e starebbe sondando il terreno per il centrale difensivo della Ternana ...