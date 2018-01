Le stime del pil di Banca d' Italia e l' accordo Google-Tencent Le notizie del giorno | in

Bankitalia rialza le stime del Pil : Prosegue la crescita in Italia. E' quanto evidenziano le nuove stime di Bankitalia , riviste al rialzo, pubblicate nel Bollettino economico. Si stima che il Pil, corretto per gli effetti del numero di ...

Ferrovie - Delrio : in Veneto 8 mld inve stime nti - una cifra enorme : Venezia, 11 gen. (askanews) 'Otto miliardi di investimento nelle Ferrovie del Veneto , è una cifra enorme '. Così il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio , oggi a Venezia, in occasione della ...

USA - prezzi export import al di sotto delle stime : (Teleborsa) - Aumentano meno del previsto i prezzi all' import azione statunitensi nel mese di dicembre, mentre diminuiscono di più i prezzi all'esportazione. Secondo quanto rilevato dal Bureau of ...

USA - prezzi export import al di sotto delle stime : Aumentano meno del previsto i prezzi all' import azione statunitensi nel mese di dicembre, mentre diminuiscono di più i prezzi all'esportazione. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics ...

Istituito il Parco Nazionale del Matese e di Portofino : “Ogni inve stime nto fatto su parchi e aree marine protette è un regalo alle nuove generazioni” : “La Legislatura si è conclusa con un nulla di fatto in materia di riforma della legge quadro sulle aree naturali protette . Dopo tanti dibattiti e tensioni, tra le diverse aspettative di modifica della L. 394/91, la conclusione della legislatura non ha consentito l’approvazione della legge di modifica della legge che disciplina parchi e riserve naturali, e le aree marine protette del nostro Paese”: lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, ...

Efficienza energetica - aperti i termini per presentare le domande di contributo per investimenti da parte delle imprese : (UNWEB) Perugia. Si aprono i termini per la presentazione delle domande di contributo relative agli investimenti per l'Efficienza energetica da parte delle imprese. Ne dà notizia il vicepresidente ...