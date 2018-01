Le parole di Cecilia Rodriguez e Giulia Latini sulla storia Luca/Ivanka : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo raccontandovi tutte le reazioni che hanno scatenato Luca Onestini ed Ivanka Mrazova con l'annuncio della loro relazione. Sono stati in molti infatti in queste ore quelli che si sono pronunciati favore e contro la neo relazione nata fra gli ex due protagonisti del Grande Fratello vip. Ma vediamo insieme cosa è successo. L'annuncio ufficiale Qualche giorno fa Luca Onestini ed Ivanka Mrazova hanno ...

Cecilia e Ignazio continuano a far parlare di sé : le parole di Fedez e Chiara Ferragni : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a far parlare di sé: la frecciatina simpatica di Fedez e Chiara Ferragni Non smettono di far parlare di sé Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pure a loro insaputa. Stavolta a citarli, direttamente da Los Angeles, sono stati niente po po di meno che Chiara Ferragni e Fedez. La […] L'articolo Cecilia e Ignazio continuano a far parlare di sé: le parole di Fedez e Chiara Ferragni proviene da Gossip ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Nozze rimandate ma non per molto : le parole dell'argentina confermano! : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Nozze rimandate ma non per molto: la coppia è sempre più innamorata e confessa di avere tutti i requisiti in regola per il grande passo!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:53:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e il pesante messaggio su Instagram : parole al veleno per Francesco Monte? : Cecilia Rodriguez e il pesante messaggio su Instagram: parole al veleno per Francesco Monte ? Tra cappellini natalizi e festeggiamenti in famiglia, Cecilia Rodriguez ha postato un messaggio molto duro ...

Cecilia contro il suo ex fidanzato : le parole della concorrente del GF Vip Video : #Cecilia rodriguez è tornata a parlare del suo ex fidanzato #Francesco Monte: puntualizzando ancora una volta che la sua relazione con Ignazio Moser prosegue nel migliore dei modi, la modella argentina non vuole che l'ex tronista di Uomini e Donne passi per la 'vittima' della situazione. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva gia' raccontato nel salotto di Verissimo che si sentiva trascurata da Francesco [Video] per vari motivi, ma ...

Cecilia contro il suo ex fidanzato : le parole della concorrente del GF Vip : Cecilia Rodriguez è tornata a parlare del suo ex fidanzato Francesco Monte: puntualizzando ancora una volta che la sua relazione con Ignazio Moser prosegue nel migliore dei modi, la modella argentina non vuole che l'ex tronista di Uomini e Donne passi per la 'vittima' della situazione. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva già raccontato nel salotto di Verissimo che si sentiva trascurata da Francesco per vari motivi, ma adesso, ...

Cecilia Rodriguez : parole di fuoco per Francesco Monte 'lui prima di entrare al GF VIP è stato...' : Cecilia Rodriguez : parole di fuoco per Francesco Monte 'lui prima di entrare al GF VIP e` stato...' Cecilia Rodriguez torna a parlare della storia tra lei e il suo ex Francesco Monte. La showgirl ...

Intervista a Cecilia : le parole che non ti aspetti Video : La storia tra #Ignazio Moser e #Cecilia rodriguez è stata una delle più discusse e commentate di questa edizione del Grande Fratello Vip. La piccola Cechu ha varcato la porta rossa, non solo in quanto sorella di Belen Rodriguez, ma anche come fidanzata storica di #Francesco Monte. La casa più spiata d'Italia è stata una [Video] prova per il loro rapporto, una prova indubbiamente terminata nel peggiore dei modi. Cecilia, durante questa magnifica ...

Intervista a Cecilia : le parole che non ti aspetti : La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stata una delle più discusse e commentate di questa edizione del Grande Fratello Vip. La piccola Cechu ha varcato la porta rossa, non solo in quanto sorella di Belen Rodriguez, ma anche come fidanzata storica di Francesco Monte. La casa più spiata d'Italia è stata una prova per il loro rapporto, una prova indubbiamente terminata nel peggiore dei modi. Cecilia, durante questa magnifica esperienza, ...

Gfvip : Simona Izzo - parole di fuoco contro Cecilia Rodriguez dopo gli insulti Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul #Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5, che ha appena visto Luca Onestini fare delle rivelazioni su Giulia Latini [Video]durante il talkshow di Verissimo. Le ultime novita' ci svelano che #Simona Izzo ha sferrato un duro attacco contro #Cecilia Rodriguez dopo una serata rovinata in discoteca. News Gfvip: Cecilia Rodriguez fischiata, l'attacco di Simona Le novita' sui protagonisti del ...

Gfvip : Simona Izzo - parole di fuoco contro Cecilia Rodriguez dopo gli insulti : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, che ha appena visto Luca Onestini fare delle rivelazioni su Giulia Latini durante il talkshow di Verissimo. Le ultime novità ci svelano che Simona Izzo ha sferrato un duro attacco contro Cecilia Rodriguez dopo una serata rovinata in discoteca. News Gfvip: Cecilia Rodriguez fischiata, l'attacco di Simona Le novità sui protagonisti del Gfvip svelano ...

Ignazio e Cecilia - ‘momenti’ : la foto bollente impazza sul web - le parole di Moser : Ignazio e Cecilia, ‘momenti’: la foto bollente che impazza sul web Pian piano Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno convincendo un po’ tutti, anche gli scettici e quelli che credevano che l’amore sbocciato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip fosse un storiella da telecamere e pubblicità. La neonata coppia infatti, da quando ha terminato […] L'articolo Ignazio e Cecilia, ‘momenti’: la foto ...

Cecilia e le sue parole su Francesco Monte e la donna ideale : la sua dichiarazione spiazza : Cecilia Rodriguez torna a parlare del suo ex fidanzato Francesco Monte. La show girl argentina ha voluto dare la sua opinione sui progetti artistici futuri dell'ex tronista. Tra le altre cose, Cechu ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Primo Natale insieme : le parole d'amore di lui (Grande Fratello VIP 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER dopo il Grande Fratello Vip 2, anche in finale la coppia racconterà la loro intesa? Ecco le prime dichiarazioni a Verissimo.(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 11:19:00 GMT)