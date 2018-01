Le app iOS gratis del giorno

Emanuela Pulvirenti : 'Whatsapp prezioso stimola gli studenti' : Emanuela Pulvirenti, docente di disegno e storia dell'arte del liceo scientifico Giovanni Falcone di Barrafranca (Enna), lei utilizza i social network per comunicare con gli studenti? 'Sì, certo, ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Ciclo 'I colori della conoscenza' : appuntamento lunedì 22 gennaio alle 17 in via Scienze : LA SCHEDA - Il complesso dialogo tra sapere scientifico e cultura umanistica sembra trovare un punto di rottura di fronte a una scienza divenuta troppo tecnica per i non specialisti. Così i filosofi, ...

apple annuncia aggiornamento iOS per disattivare il rallentamento : (Teleborsa) - Apple tenta di rimediare al "pasticcio" dell'obsolescenza programmata. L'Amministratore Delegato del colosso di Cupertino, Tim Cook, ha annunciato che il prossimo aggiornamento di iOS 11 ...

apple inserirà in iOS un’opzione per disattivare il rallentamento degli iPhone con batteria logora : In una intervista con ABC News, il CEO di Apple, Tim Cook, ha annunciato che il prossimo aggiornamento di iOS 11 conterrà un’opzione per consentire agli utenti di disattivare il sistema che – nel caso di batteria logora – rallenta The post Apple inserirà in iOS un’opzione per disattivare il rallentamento degli iPhone con batteria logora appeared first on Il Post.

BRUNO BARBIERI/ Video : "Con mio padre un rapporto complicato. Ma era orgoglioso di me" : Video, BRUNO BARBIERI, famoso giudice culinario di Masterchef, racconta il suo personalissimo rapporto complicato con il padre, con cui si è avvicinato negli ultimi anni. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:05:00 GMT)

apple rilascia le Beta 6 di iOS 11.2.5 e tvOS 11.2.5 per sviluppatori! : Apple ha rilasciato da pochi minuti le nuove Beta 6, per sviluppatori e Beta test pubblici di iOS 11.2.5 e tvOS 11.2.5. Dopo il rilascio di ieri della Beta 5 di macOS HighSierra 10.3.3, Apple si è data da fare per far si che anche gli altri suoi device restino aggiornati. Infatti, da pochi minuti la casa di Cupertino ha inviato un nuovo aggiornamento sia per i suoi Smartphone e Tablet iOS che per il suo tvOS. Per quanto ...

Presentata la mappa con i Paesi più e meno religiosi del mondo - : La mappa è stata redatta sulla base di tre sondaggi di WIN/Gallup International condotti nel 2008, 2009 e 2015. Ciascuno degli intervistati ha risposto "sì" o "no" alla domanda se si considera ...

Prima tappa in Cile per il Papa : incontro con 600 detenute e 10 leader religiosi : Roma – Inizierà da Santiago (Cile) il primo step del ventiduesimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco. Alle ore 8.20 ( le 12.20 in Italia) è... L'articolo Prima tappa in Cile per il Papa: incontro con 600 detenute e 10 leader religiosi su Roma Daily News.

BIBLIOTECA ARIOSTEA - appuntamento con la Compagnia del Libro mercoledì 17 gennaio alle 17 : Viaggio nel mondo delle fiabe alla ricerca delle radici della nostra epoca 16-01-2018 / Giorno per giorno Sarà un viaggio alla riscoperta della magia delle fiabe, delle più diverse tradizioni, quello ...

Il Talmud "italiano" - seconda tappa. La saggezza rabbinica - ora - è meno misteriosa : Invece alla fine è un viaggio nella descrizione molto concreta del mondo, elevata tuttavia da una divina ispirazione spirituale. È una normativa ragionata, ti dice quello che devi fare senza ...

Ecco una passeggera che non vorreste a bordo. Ubriaca e violenta - atterraggio dirottato e applauso : “Adios” : Nelle immagini, riprese sul volo Ryanair FR7063 da Alicante a Dublino e dirottato apposta verso la città portuale di Santander, una donna e il marito vengono tratti in arresto, mentre i passeggeri applaudono e gridano “Adios”. La donna Ubriaca durante il volo è andata in escandescenze con il personale di bordo e ha picchiato un passeggero che la invitava a calmarsi e restare seduta L'articolo Ecco una passeggera che non vorreste a bordo. Ubriaca ...