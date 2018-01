Lazio | Immobile | ' Baratterei il titolo di capocannoniere per la Champions Mondiale? Una

Immobile : "Lazio da Champions. E che sfida con Icardi" : Quanto è bello esser laziali. C'è un inno che si intitola così ed è quello che Ciro Immobile ha citato sui social quando i biancocelesti si sentivano bersagliati dagli arbitri. In questo momento però ...

Lazio - Immobile come Signori : 'Ciro il grande' punta la Champions : ROMA - L'ultimo calciatore laziale capace di segnare almeno 20 gol in campionato per due stagioni di fila era stato Giuseppe Signori tra il 1992 e il 1994 . Sono passati 23 anni da quel momento e ...

Lazio - è Immobile-show : 'Il pallone giallo mi mancava... Obiettivo 4° posto. Ringrazio i compagni' : Al termine della partita, Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tenendosi stretto il pallone della gara. Ne aveva già portati a casa, ma mai dopo una quaterna, la prima in carriera: "Sono ...

Spal-Lazio 2-5 - Immobile si scatena e cala il poker : FERRARA - Ciro il (più) grande. Serviva un segnale, alla Lazio, dopo un mese un po' così. Serviva ricordare al campionato che la Champions è un obiettivo reale, quest'anno, per Inzaghi. E serviva ...

Spal-Lazio 2-5 - Immobile show : è poker : FERRARA, 6 gennaio 2017 " La Lazio espugna il Paolo Mazza di Ferrara, battendo la Spal per 5-2 grazie ad uno strepitoso Ciro Immobile , autore di quattro reti, e capocannoniere del campionato con ...