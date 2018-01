Lazio | Daga M5s | da governatore fake news sulla sanità

Linguaggio dei bambini e paracetamolo in gravidanza : la reLazione indagata dalla scienza : Sull'uso del paracetamolo in gravidanza ci sono ricerche controverse: fa bene? fa male? causa l'autismo? Ricordo che per la prima gravidanza chiesi al mio ginecologo se lo potevo assumere e lui mi ...

Arbitro Giacomelli/ Tifosi Lazio gli fanno causa - Procura Figc indaga per un profilo su Facebook : Arbitro Giacomelli: Tifosi Lazio gli fanno causa, Procura Figc indaga per un profilo su Facebook. Le ultime notizie sul direttore di gara, nella bufera per Lazio-Torino(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 19:23:00 GMT)

Calcio : la procura federale indaga sul profilo facebook dell’arbitro Giacomelli. L’arbitro di Lazio-Torino rischia il deferimento : L’arbitro di Lazio-Torino Pietro Giacomelli è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche non solo per la condotta nel corso del match dell’Olimpico. Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha deciso di aprire un fascicolo sull’arbitro triestino per via di un profilo facebook, riferito a lui, con un’immagine di Totti a segno su rigore contro la Roma. Foto inopportuna e attività social vietata, seguirà il ...

Deutsche Bank indagata a Milano per la specuLazione sui Btp del 2011 : Una notizia bomba, tanto che il Financial Times titolò in prima pagina sulla 'fuga degli investitori internazionali dalla terza economia dell'eurozona'. L'indagine dei pm milanesi ricostruisce l'...

Brunetta su specuLazione Btp 2011 : Deutsche Bank indagata a Milano : Una notizia bomba, tanto che il Financial Times titolò in prima pagina sulla 'fuga degli investitori internazionali dalla terza economia dell'eurozona'. L'indagine dei pm milanesi ricostruisce l'...

Ultrà Lazio - 12 indagati da pm Roma : 16.27 Sono 12 gli Ultrà della Lazio iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per gli adesivi antisemiti su Anna Frank con la maglia della Roma, affissi in curva sud allo stadio Olimpico. Si procede per istigazione all' odio razziale. Sei degli indagati appartengono agli Irriducibili. Nell'elenco anche il minorenne, la cui posizione sarà trasmessa alla Procura di minori, mentre non è imputabile per legge un ragazzino di 13 ...