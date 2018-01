La prima volta de La Genovese al SIGEP 2018

Negramaro : ci sono anche loro nel video del nuovo singolo “La prima volta” : È online il video ufficiale di “La prima volta”, il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall’ultimo album “Amore che torni” (senti cosa ci hanno detto nella nostra video intervista). Il video del nostro nuovo singolo #LaprimaVolta è online da oggi. Il secondo capitolo di una storia che vi vogliamo raccontare! Link in Bio Un post condiviso da Negramaroofficial (@Negramaroofficial) in data: Gen 18, 2018 at ...

PAPA FRANCESCO IN PERÙ/ Incontri a Lima - diretta streaming video : la prima volta di un Pontefice in Amazzonia : PAPA FRANCESCO in PERÙ, gli Incontri e il programma di oggi in diretta streaming video: saluti al Cile e nuovi Incontri a Lima con i nativi amazzoni.

La Cina accelera : è la prima volta dopo sette anni : Forse proprio per cercare di risollevare l'economia delle aree più difficili, il gigante del retail online cinese, Jd, ha annunciato ieri investimenti per oltre tre miliardi di dollari (venti ...

Ibm : ricavi trimestrali in rialzo per la prima volta in 23 trimestri - utili migliori delle attese : Ibm ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre 2017 con i ricavi in crescita per la prima volta dopo 22 trimestri consecutivi di ribassi. Nel dettaglio, il gruppo tech Usa guidato da Ginni ...

Sotto l’Appennino meridionale c’è una sorgente di magma : rilevati per la prima volta segnali di risalita di fluidi profondi : L’articolo scientifico pubblicato qualche giorno fa su Science Advances (Di Luccio et al., 2018, Seismic signature of active intrusions in mountain chains Sci. Adv. 2018; 4 : e1701825) ha sollevato grande interesse nei media e ha generato numerosi dibattiti. “Tuttavia – si legge sul blog INGVterremoti – come talvolta accade in queste occasioni, ci sono state imprecisioni che hanno generato paure e allarmi ingiustificati. ...

L’emozione de La prima volta nel nuovo video dei Negramaro - in radio dopo Fino all’imbrunire : Nel nuovo video dei Negramaro, c'è tutta l'emozione di La prima volta. Questo è il singolo che il gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi ha scelto per il ritorno in radio, dopo il grande successo di Fino all'imbrunire, singolo apripista rilasciato in autunno. Nella clip ufficiale dedicata al nuovo singolo, girata da Tiziano Russo, ritroviamo tutti i caratteri di quelle prime volte che ci fanno emozionare. Il singolo spazia quindi tra i ...

Australia : nuotatori soccorsi in mare da un drone - è la prima volta : Due nuotatori Australiani sono stati salvati da un drone nell’oceano: si ritiene sia il primo caso. I due ragazzi sono stati sorpresi da onde di 3 metri mentre nuotavano al largo di Lennox Head nel Nuovo Galles del Sud, vicino al confine con il Queensland. Il dispositivo di sicurezza impiegato è predisposto per il salvataggio di persone in difficoltà in mare. L’intelligenza artificiale viene sviluppata utilizzando migliaia di ...

Cina - l'economia accelera per la prima volta in sette anni : Il 2017 è stato un anno positivo per la Cina, che ha visto accelerare l'economia per la prima volta negli ultimi sette anni. Il PIL è cresciuto del 6,9% rispetto al 2016 quando si registrò un

Cina - l'economia accelera per la prima volta in sette anni : La seconda economia più grande del mondo ha registrato anche un deciso aumento delle vendite al dettaglio nel 2017, del 10,2% rispetto al 2016, in flessione tuttavia dal 10,4% dello scorso anno. Solo ...

stata una vera emozione". La prima volta di Valentina - parlamentare per un giorno : "Votare è stato un onore e un'emozione. E per fortuna non ho fatto errori con i pulsanti", sospira la deputata del Pd Valentina La Terza alle cinque del pomeriggio, reduce dalla sua prima e, almeno ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : prima volta nell’omnium per Letizia Paternoster : Tutto pronto nella gelida Minsk per la quinta prova della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Nel freddo bielorusso, va in scena nel week-end l’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale, che anticipa poi i Mondiali che si svolgeranno a fine febbraio in Olanda, nel velodromo di Apeldoorn. Tappa importante anche per quanto riguarda i colori italiani, con gli azzurri che vanno a caccia di altri podi. Si punta, come al solito, ...

Olimpiadi invernali 2018/ Le Coree sfileranno sotto unica bandiera - non è la prima volta - Zucconi : è inutile : Olimpiadi invernali 2018, le due Coree sfileranno insieme alla manifestazione di Pyeongchang: i due Paesi avranno una squadra unita nell'hockey femminile(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:37:00 GMT)