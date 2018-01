La nuova sede di Amazon che l' America si contende

Viadana - il Centro per l'impiego apre la sua nuova sede : Gli sportelli sono ospitati negli spazi dell'Europa. Al Cpi si rivolgono disoccupati e aziende dei dieci Comuni dell'area Oglio-Po

Milano - inaugurata nuova sede St.Louis School per 700 studenti : Milano, 17 gen. (askanews) È stata inaugurata dal sindaco, Giuseppe Sala, la nuova sede milanese della St. Louis School in via Colonna, zona Portello. Una struttura di 7.500 metri quadrati, già sede ...

Malagò ha inaugurato la nuova sede del CONI e della Scuola dello Sport di Trento. 'Un modello eccezionale' : Questa apertura ufficiale è il successo del mondo Sportivo Trentino. Il progetto nasce da lontano e non è mai stato abbandonato. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a riconvertire l'idea ...

Bellizzi - inaugurata la nuova sede dell'associazione Vopi : E' stata inaugurata questa mattina, presso via Olmo a Bellizzi , la nuova sede dell'associazione di pubblica assistenza Vopi . La nuova struttura si trova a poche centinaia di metri dall'aeroporto '...

Oliverio all'inaugurazione della nuova sede del Pd di Mammola : Quando tutto questo non avviene diventa estremamente difficile governare e fare politica e gli stessi cittadini fanno fatica a riconoscere ed apprezzare il valore delle nostre azioni e a darci la ...

Beni Stabili : atteso a maggio termine lavori nuova sede Fastweb : Milano, 10 gen. (askanews) Dovrebbero termine a maggio i lavori per l'immobile che ospiterà la futura sede di Fastweb a Milano nel nuovo business district Symbiosis con cui Beni Stabili sta ...

LA CAMERA DI COMMERCIO DIVENTA 4.0 CON UNA nuova sede E UN'APP : ... mentre a richiesta sono disponibili computer, assistenza tecnica qualificata di Tecnoconference, servizi di interpretariato, catering, registrazione incontri, live streaming pubblici o riservati. L''...

'Liberi e Uguali' - al vaglio le candidature. A Grottammare apre una nuova sede : ... a Grottammare , terza città della provincia per numero di abitanti: segnale questo di una volontà di radicamento nel territorio che è elemento distintivo della nuova forza politica. Sempre a gennaio ...

Parma. Lo sportello Anagrafe Canina avrà una nuova sede : Dal 2 gennaio 2018 lo sportello “Anagrafe Canina” avrà una nuova sede presso il Canile Municipale “Lilly e il Vagabondo”, via Melvin Jones n. 19/A. I proprietari di animali d’affezione potranno cosi snellire le pratiche di registrazione, che si terranno esclusivamente…Continua a leggere →

Associazione metereologi italiani : nuova sede a Rovereto : L’Associazione dei meteorologi italiani trasferira’ la sua sede dal Cnr di Roma al Polo Meccatronica di Rovereto, in Trentino. Alla base della scelta, “la volonta’ di essere parte attiva nella costruzione di un ecosistema, come quello trentino, in cui le esigenze della ricerca si incontrino e dialoghino con quelle della scuola, della pubblica amministrazione e delle imprese”. A partire da gennaio, Trentino Sviluppo, ...

A Milano una nuova sede comunale per matrimoni e unioni civili : matrimoni e unioni civili si potranno celebrare in una nuova sede comunale a Milano. La Giunta Sala ha deliberato la designazione di Villa Litta Modignani come Casa comunale dove tutti i cittadini potranno celebrare il loro matrimonio o la costituzione…Continua a leggere →

Il Liceo 'Valgimigli' ha una nuova sede - verrà inaugurata martedì e mercoledì a Viserba : I laboratori gestiti dagli studenti vanno dal racconto delle loro esperienze in alternanza scuola lavoro alle opportunità all'estero, dall'economia finanziaria al futuro della scienza, dalla lingua ...

Teramo. Il FAI inaugura la sua nuova sede : Coinvolte nel progetto le facoltà di Scienze della Comunicazione; DAMS Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo; Economia (indirizzo Turismo e Territorio), Management and business ...

Guida autonoma - A Boston una nuova sede della Aptiv : La Aptiv, un'azienda nata dalla separazione delle attività della Delphi, ha inaugurato un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Boston. La città americana ospiterà il nuovo headquarter delle tecnologie di Guida autonoma della società statunitense e sarà una delle basi della flotta di prototipi driverless dell'azienda.Guida autonoma on demand. Il nuovo centro tecnologico si unisce a quelli già attivi a Mountain View, in California, e a Pittsburgh, ...