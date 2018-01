La Guardia di Finanza ricorda le vittime di Rigopiano e ringrazia i suoi angeli della neve

Crac Popolare Vicenza/ Guardia di Finanza sequestra 1 - 7 milioni di euro a 5 ex dirigenti : Crac Popolare Vicenza : primi sequestri preventivi eseguiti dalla Guardia di Finanza a carico di cinque sei sette indagati, tutti ex dirigenti , ecco il provvedimento.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:49:00 GMT)

La Guardia di Finanza indaga : nel mirino l'acquisto dell'Inter da parte di Thohir : L'Inter, attualmente, è nella mani di Zhang Jindong, proprietario del gruppo Suning che ha acquisito la maggioranza delle azioni da Erick Thohir . L'indonesiano in questo momento è azionista di minoranza del club nerazzurro e a breve potrebbe anche svincolarsi cedendo il suo 31%. Secondo quanto riporta la Stampa, però, il tycoon non potrà dormire sogni tranquilli perché la Guardia di Finanza sta indaga ndo sul passaggio di proprietà ...

INTER - DA MORATTI A THOHIR/ La Guardia di Finanza indaga sull'origine del denaro per acquistare la società : La Guardia di Finanza sta indaga ndo sul passaggio di proprietà dell' INTER da Massimo MORATTI ad Erik THOHIR per sospetti di irregolarità. L'indagine verte sull'origine del denaro (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Guai in vista per l’Inter? La Guardia di Finanza indaga sull’acquisto del club da parte di Thohir : i dettagli : Guai in vista per l’Inter? Ancora non è dato saperlo ma intanto la Guardia di Finanza sta indagando sull’acquisto del club nerazzuro da parte di Eric Thohir. Un’operazione che si è perfezionata nell’autunno del 2013 con la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte dell’uomo d’affari indonesiano e con l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti rimasto proprietario del 30% delle quote della ...