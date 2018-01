Juventus | Marchisio compie 32 anni | ' Sempre con gli stessi colori' Auguri commoventi

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato news : il centrocampista del Liverpool non esclude Claudio Marchisio : Emre Can alla Juventus, Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:22:00 GMT)

Infermeria Juventus : le ultime su Buffon - Cuadrado - Dybala - Marchisio e De Sciglio : Infermeria Juventus – Sul sito ufficiale della Juventus è apparso un comunicato con il report odierno sull’allenamento della squadra di Allegri. Niente da fare per Buffon e Cuadrado che non saranno a disposizione per la sfida con il Genoa. Pienemante recuperato invevce Mattia De Sciglil. Ecco la nota integrale: “Dopo nove giorni di meritato riposo, che hanno consentito al gruppo di ricaricare al meglio le batterie, ...

Juventus : striscione per Marchisio a Vinovo : I tifosi della Juventus hanno ancora bisogno di Claudio Marchisio. In merito ad alcune voci di mercato riguardo la cessione del Principino in America e più precisamente alla MLS, gli juventini ...

Juventus - striscione a Vinovo : 'Marchisio non si tocca' : Vinovo (Torino) - Solo l'idea che Claudio Marchisio possa lasciare la Juventus per andarsene negli Stati Uniti ha fatto sobbalzare i tifosi bianconeri. Questa mattina, a Vinovo, è comparso uno ...

Juventus - rebus Marchisio. Tentazione Usa? : TORINO - E' una dichiarazione d'amore eterno o il preannuncio di un addio? Probabilmente racchiude entrambe le interpretazioni la frase di Claudio Marchisio, postata sul suo profilo social di ...

Juventus : Buffon e Cuadrado ancora out - mentre Marchisio e Howedes… : Non è un gennaio facile per la Juventus, che è alle prese con tantissimi infortuni che prevederanno altrettanti più o meno celeri tempi di recupero differenti. Analizziamo la situazione dell’infermeria bianconera a cominciare dal capitano Gianluigi Buffon. Il portiere della Nazionale, infatti, è ancora alle prese con una ferita al polpaccio che sembrava apparentemente di poco conto: invece è iniziato il calvario. Dapprima un ...