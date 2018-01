Juve | più Douglas Costa che Bernardeschi per sostituire Dybala

: RT @giusepeppi: Ma è il Napolista o Tuttosport? Parlano più di Juve che di Napoli ???????? - supercicciolo : RT @giusepeppi: Ma è il Napolista o Tuttosport? Parlano più di Juve che di Napoli ???????? - yu_creamy : @SimoneMoriM @elenasantarelli avevano fatto sti schifo di commenti anche a non so più quale giocatore della juve co… - giusepeppi : Ma è il Napolista o Tuttosport? Parlano più di Juve che di Napoli ???????? - Nico_Piaz : RT @Bassman8256: Roberto Renga al punto 2 del discorso 2) mi pare che s'ingigantiscano eventuali errori pro Juve Varriale risponde al punt… - 3dc8 : Ma checcaz dite??????? Ora semplicemente non lo caga più nessuno,perché è diventato un giocatore come tanti. Ti pass… -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di venerdì 19 gennaio 2018)sono in ballottaggio per un posto da titolare lunedì sera contro il Genoa. Come riporta Sky Sport in questo momento per Allegri è il brasiliano a partire in pole position per un posto in attacco dove mancherà l'infortunato Paulo. Ad oggi è questa la scelta del tecnico ma ci sono ...