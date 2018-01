Jack Reacher | quando il gioco si fa duro arriva Tom Cruise

: I PRODOTTI DEL MOMENTO nella categoria FILM e TV : #7: Jack Reacher: Punto di non Ritorno (DVD) - consigliacq : I PRODOTTI DEL MOMENTO nella categoria FILM e TV : #7: Jack Reacher: Punto di non Ritorno (DVD) -

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Mercoledì 25 marzo alle 21.10 su Canale 5 preparatevi a una prima tv tutta action con– La prova decisiva, film diretto da Christopher McQuarrie (Oscar per la miglior sceneggiatura per I soliti sospetti) tratto dall’omonimo romanzo di Lee Child e interpretato da Tom. E’ Tom, e non il suo personaggio, il vero protagonista del film: il suoè una caricatura di se stesso, incarna tutto l’immaginario filmico cui l’attore è indissolubilmente legato: un super uomo solitario e al di sopra della legge, tutto d’un pezzo, tenebroso e sfrontato ma anche ironico. Innumerevoli le qualità mitiche che si condensano in lui, tanto da creare una divertente quanto inverosimile macchietta, un superconcentrato di cliché perfettamente riuscito, un bigino dell’eroe action. La leggenda ha dei limiti, lui no. 2,95/5 su MyMovies e 7 su Imdb, che ...