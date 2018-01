IVA | non sarà più la stessa lo dice l' Unione Europea

Dzeko-Chelsea? Frottole di mercato : ecco perchè la trattatIVA non sta in piedi : Nella giornata di ieri si è tanto parlato di una presunta trattativa tra Chelsea e Roma per la coppia Dzeko-Emerson. Ebbene, i giallorossi proseguono parlando con il club di Conte del terzino brasiliano, ma Dzeko non verrà ceduto. Il motivo è molto semplice. Andando ad analizzare la trattativa così come è stata riportata da alcuni organi di stampa, ci sono dei ‘problemi’ insormontabili che portano a credere che non ci sia nulla di ...

Il Cesena non rinuncia alla divisa bianca : niente maglia celebratIVA per il Bari : Esordio rimandato per la maglia speciale dei 110 anni del Fc Bari. Il Cesena ha infatti scelto, così come permette il regolamento, di indossare la propria prima divisa di colore bianco impedendo ...

Napoli - il caso del ceppo ai Quartieri. La comitIVA si difende : «Non siamo babygang» : «Non siamo indottrinati da nessuno e siamo contro le baby gang». Il messaggio è chiaro e a portarlo è Gennaro che abita ai Quartieri Spagnoli ed è il fratello di uno...

Napoli - il caso del ceppo ai Quartieri. La comitIVA si difende : 'Non siamo babygang' : 'Non siamo indottrinati da nessuno e siamo contro le baby gang'. Il messaggio è chiaro e a portarlo è Gennaro che abita ai Quartieri Spagnoli ed è il fratello di uno dei minori che ieri hanno tentato ...

Vaccini - Consulta : “L’obbligo non è irragionevole”. Depositate le motIVAzioni del “no” al ricorso della Regione Veneto : Non è “irragionevole“, nell’attuale contesto e allo stato “delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche”, l’intervento del legislatore che “ha ritenuto di dover rafforzare l’obbligo degli strumenti della profilassi vaccinale”. Ma “nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata“. È quanto si legge nelle motivazioni della ...

Passeggero non ha il bigliettoE il capotreno lo fa scendere Condannato per violenza prIVAta : Un capotreno di Trenitalia è stato Condannato per violenza privata dopo aver fatto scendere un Passeggero da un treno perché sprovvisto di biglietto regolare. L'incredibile vicenda è avvenuta in Veneto Segui su affaritaliani.it

Ottanta giorni per una ecografia : troppa attesa per le visite nella sanità pubblica. Chi può va dai prIVAti - gli altri non si curano : nella sanità italiana sta diventando sempre di più una questione di soldi. Per avere un'assistenza rapida bisogna spesso rivolgersi al settore privato e pagare. Chi non lo può fare deve rassegnarsi e ...

“L’albergo non c’è più” - un anno fa l’Hotel Rigopiano venIVA spazzato via da una valanga : 29 morti - dalla rabbia al miracolo dei sopravvissuti : 1/142 ...

Elena Santarelli in tv - commenti sui social : “Sei una cattIVA madre”. Lei risponde : “Non sono in diretta - vergognatevi” : Qualche settimana fa aveva deciso di raccontare la malattia di suo figlio. Un momento difficile, drammatico, per lei e per la sua famiglia. Ieri sera Elena Santarelli è apparsa in tv nel programma Stasera tutto è possibile e i commentatori si sono subito scatenati accusandola di “lavorare invece di pensare al figlio malato“. Accuse pesanti, tanto che Elena stessa ha deciso di rispondere con una Instagram Story: “Non sono in ...

Milan - le precisazioni sulla trattatIVA Jankto e non solo : “Un po’ di fantasia non guasta mai. Fa parte del gioco, soprattutto durante le sessioni di mercato. Ma al netto di tutte le ipotesi, quello del Milan non prevede entrate, ma solo ed esclusivamente il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello dopo le numerose operazioni estive. Restiamo convinti delle proprie scelte e continuiamo a lavorare, grazie alla dedizione del mister, del suo staff e all’applicazione di ...

Luca Onestini e IVAna Mrazova sono fidanzati/ "Non hanno cavalcato l'onda" : le parole di Parpiglia : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati: la coppia parla per la prima volta dei progetti futuri svelando il desiderio di una famiglia, Soleil Sorgè rilascia nuove dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:33:00 GMT)

Deulofeu - Lucas o Sturridge? Potrebbe non arrIVAre nessuno : E ora sull?esterno c?è una pausa di riflessione. Il club azzurro dopo il no di Verdi attende, ragiona: valuterà tutte le occasioni che si andranno a creare in queste ultime...

Luca Onestini e IVAna Mrazova sono fidanzati/ Ma il web si chiede : "Perchè non cancella le foto con Soleil?" : Felici e contenti dentro la casa del Grande Fratello Vip ma anche per le strade di Milano dove Luca Onestini e Ivana Mrzazova sono stati immortalati mano nella mano, arriverà la cicogna?(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Ferrero : "Non cerco poltrone - sto bene sul dIVAno di casa" : "Non cerco poltrone perché sto bene sul divano di casa mia. Capisco che è un momento fortunato della mia vita in cui tutti mi vogliono, ma nessuno mi piglia, perché non lo voglio io. Non cerco ...