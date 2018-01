Isola Dei Famosi | ecco quale naufrago non è atterrato in Honduras

: RT @Treccani: Un insediamento etrusco del IX secolo a.C. è stato scoperto nella isola di #Tavolara, a testimonianza dei contatti esistenti… - DesirBruno : RT @Treccani: Un insediamento etrusco del IX secolo a.C. è stato scoperto nella isola di #Tavolara, a testimonianza dei contatti esistenti… - MelchiorreG : Isola dei famosi 2018 caos polizia messicana blocca un naufrago - MelchiorreG : Isola dei famosi 2018 caos polizia messicana blocca un naufrago - adrianobusolin : Giallo all’Isola dei Famosi, Paola di Benedetto bloccata dalla polizia messicana - NOTIZIEWEBLIVE : Isola dei Famosi Leggende e Misteri: Il fantasma della donna a cavallo in #Honduras -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Lunedì 22 gennaio 2018 andra' in onda la prima puntata della nuova edizione dell'#dei. Da poche ore i naufraghi sono partiti per atterrare ine #Stefano De Martino, nuovo inviato del format, ha pubblicato le prime foto del posto. I concorrenti che avranno modo di mettersi alla prova, sfidare le condizioni climatiche e la combattere la fame sono: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez; Eva Henger, madre dell'ex naufraga Mercedesz; Cecilia Capriotti, modella e showgirl; Giucas Casella, illusionista; Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello 2; Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello 5 e braccio destro di Silvia Toffanin; Craig Warwick, medium; Nino Formicola, comico; Marco Ferri, figlio di un ex calciatore dell'Inter; Chiara Nasti, fashion blogger; Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne; Francesca Cipriani, showgirl; Paola di ...