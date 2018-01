iPhone X | KGI | ' Apple ne venderà meno del previsto' Due nuovi smartphone in uscita nel

: RT @iPhone_Italia: KGI: “Q1 2018, Apple venderà meno iPhone X del previsto” - GiuliaV5 : RT @iPhone_Italia: KGI: “Q1 2018, Apple venderà meno iPhone X del previsto” - infoitscienza : iPhone X, previsioni KGI per il Q1 2018 non straordinarie (WebTrek.it) - infoitscienza : iPhone X, KGI: “Apple ne venderà meno del previsto” / Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 (Centro Meteo Italian… - infoitscienza : KGI: Vendite di iPhone X ancora più basse del previsto (Everyeye Tech) - AndreaDrewDev : KGI : iPhone X Plus questo inverno risolleverà le vendite in Cina -

Leggi la notizia su centrometeoitaliano

(Di venerdì 19 gennaio 2018) E non è tutto, perchè entro la fine dell'anno gliX venduti nel mondo saranno circa 62 milioni e non 80 come auspicato. Statistiche che, sempre stando a KGI, comporterebbero la fine della ...