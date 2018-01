Inter | svolta Spalletti | chiamata al suo pupillo per portarlo in nerazzurro

Florenzi sprona la sua Roma : “la svolta contro l’Inter” : “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni di Roma Tv, Alessandro Florenzi, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ...

Calciomercato Inter - svolta improvvisa : con Simonian non si è parlato di Pastore - ma di un altro scambio… : Calciomercato Inter, ricordate la cena tra Ausilio e Simonian? Ebbene, dato che si tratta dell’agente del tanto corteggiato Pastore, si è subito pensato ad un nuovo contatto per accaparrarsi l’argentino, ma sembra proprio che non sia andata così. Il ds dell’Inter e Simonian hanno infatti parlato d’altro secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport. Uno scambio inatteso sarebbe sul piatto con lo Zenit dell’ex ...

Regione Lombardia. Autonomia - l'ultimo Intervento in aula di Roberto Maroni : "Verso la svolta fiscale" : Meno firme ma più poltrone. La penultima seduta della decima legislatura regionale potrebbe essere sintetizzata in uno slogan. Due i progetti di legge approvati ieri: uno guarda alla campagna ...

Svolta Inter : Ausilio a Barcellona per Rafinha. Ramires si chiude in 72 ore : L'Inter vola a Barcellona nel tentativo di trovare un accordo per il prestito di Rafinha . Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come Sabatini e Ausilio siano attesi in Spagna nelle prossime ore. Il brasiliano classe '93 è il preferito di Luciano Spalletti ma al momento i catalani fanno muro nonostante l'...

Milan svolta difesa e attacco; Inter - addio eccellente? Juve c'è il dopo Allegri Video : E' tempo di calciomercato. Inter, Milan e Juventus [Video] sono alle prese con la campagna invernale acquisti e cessioni che, salvo ripensamenti improvvisi, non dovrebbe regalare grandi colpi di scena. I bianconeri hanno ceduto Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04 e nella sessione in corso tenteranno di regalare ad Allegri qualche rinforzo mirato. Al momento, però, la Vecchia Signora sta concentrando le forze per arrivare gia' pronta alla ...

Svolta Inter : il giocatore apre al passaggio in nerazzurro Video : E’ ormai cosa nota che il #Calciomercato dell’#Inter sara' low-cost: Suning ha bocciato la proposta di Walter Sabatini [Video] di aumentare il budget a disposizione per questa campagna acquisti invernale, quindi la dirigenza nerazzurra dovra' puntare, come sta facendo, su tutte le occasioni di mercato con un costo nell’immediato vicino allo zero. Inter: solo prestiti Tra le operazioni che rientrano nelle possibilita' della proprieta' cinese ci ...

Svolta Gabigol - c’è l’accordo con il Santos ma l’Inter non recupererà l’investimento (sbagliato) : “Con il ragazzo è tutto fatto, ora aspettiamo la risposta dell’Inter. C’è una trattativa in corso. Abbiamo fatto la nostra proposta ai nerazzurri: ora dipenderà solamente da loro. Noi ci stiamo adoperando per arrivare all’accordo”. Sono le parole, molto importanti rilasciate da José Carlos Peres, patron del Santos. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di FPF TV in merito ritorno di Gabriel Barbosa Almeida, ...

Calciomercato Inter - possibile svolta in attacco : c’è l’offerta per Politano - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – All’Inter servono soluzioni in attacco, questo è parso evidente nella prima metà di stagione. La rosa nerazzurra manca di alternative lì davanti, dove Perisic, Candreva ed Icardi non hanno concorrenza e giocano tutte le gare indistintamente. Ebbene, la società in questo mercato di gennaio si sta muovendo proprio in tal senso per regalare a mister Spalletti gli innesti giusti per restare nelle zone alte della ...

Inter-Ramires - svolta nella trattativa : per la fumata bianca manca un solo sì : Inter-Ramires, GLI AGGIORNAMENTI – Al via ufficiale della sessione invernale del mercato mancano poche ore. Tra le squadre che sembrano essere più attive figura l’Inter, nonostante Suning abbia ribadito di non voler fare grandi investimenti in questo mese di gennaio. I nerazzurri cercano un difensore, un esterno e centrocampista offensivo. Non è da escludere però che alla corte di Spalletti arrivi anche un mediano. In questo senso ...

Inter verso la svolta in attacco : trovato il vice Icardi? Video : Con il mese di gennaio ha inizio la sessione invernale di calciomercato, che dovrebbe vedere tra le grandi protagoniste l'#Inter, viste le carenze mostrate in quest'ultimo mese dalla rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Nell'ultimo mese, infatti, i nerazzurri hanno collezionato due pareggi, contro Juventus e Lazio [Video], e due sconfitte, contro Udinese e Sassuolo, in campionato mentre in coppa Italia è arrivato il passaggio del ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Pruzzo : se arriva un trequartista ci sarà la svolta (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: secondo l'ex Roma Pruzzo, il club nerazzurro avrebbe bisogno di un trequartista per svoltare(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 11:20:00 GMT)

Corea del Nord - l'Intervento della Russia può rappresentare una svolta Video : Tra i due litiganti, c'è un terzo soggetto che prova ad organizzare un tavolo di pace. Vladimir Putin indossa i panni della colomba, non gli si addicono più di tanto come non si addicono a nessun leader di una grande potenza militare, ma nella circostanza è troppo importante superare l'attuale fase di stallo per stemperare le tensioni in estremo oriente. Così la Russia si offre nel ruolo di mediatore tra Stati Uniti e #Corea del Nord. Il dialogo ...