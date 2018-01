Inter-Rafinha | sempre più vicini | il brasiliano mette un like al club su Instagram

Ultimatum dell'Inter per Rafinha : L'Inter non intende aspettare ancora. Secondo il 'Mundo Deportivo', i nerazzurri avrebbero dato un Ultimatum al Barcellona per una risposta su Rafinha: entro mezzogiorno di oggi i blaugrana dovranno ...

Inter stanca e nervosa : ultimatum al Barca per Rafinha - basta aspettare! : L’Inter non intende aspettare ancora. Secondo il “Mundo Deportivo”, i nerazzurri avrebbero dato un ultimatum al Barcellona per una risposta su Rafinha: entro mezzogiorno di oggi i blaugrana dovranno decidere se accettare o meno la proposta di Ausilio. I blaugrana sarebbero disposti ad assecondare una cessione in prestito con obbligo di riscatto per almeno 30 milioni di euro ma l’Inter resta ferma sul prestito con diritto ...

Politano rimane al Sassuolo. Inter : Sturridge se salta Rafinha : A gennaio Matteo Politano (nella foto) resterà al Sassuolo. L'esterno era nel mirino del Napoli dopo il no di Verdi, ma ieri l'ad del club emiliano Carnevali ha sottolineato che 'la politica della ...

Mezzogiorno di fuoco - l'Inter è impaziente ma il Barcellona temporeggia : ultimatum per Rafinha : I nerazzurri non intendono perdere altro tempo ma i blaugrana aspettano altre offerte dall'Inghilterra

Rafinha-Inter : oggi l'ok del Barcellona : Botto Inter in arrivo. Secondo il Corriere dello Sport , oggi l' Inter riceverà il via libera del Barcellona per Rafinha Alcantara . Accordo in dirittura d'arrivo dunque per il centrocampista.

Calciomercato Inter - like di Rafinha al profilo Instagram nerazzurro. Indizio per il futuro? : Lisandro Lopez il primo rinforzo in difesa per inaugurare il mercato di gennaio, Inter ora alla ricerca di un secondo acquisto per accontentare Luciano Spalletti. Il nome caldo è sempre quello di ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

