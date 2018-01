Inter-Rafinha | il Barça ha detto sì | 38 mln e diritto di riscatto

RAFINHA ALL'Inter / Calciomercato news - galeotto un like al profilo del club : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: il Barcellona ha accettato l'offerta nerazzurra, quindi il brasiliano potrebbe arrivare in Italia domenica, in tempo per vedere la sfida con la Roma(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 20:50:00 GMT)

Rafinha all'Inter / Calciomercato news - il Barcellona ha accettato l'offerta : già domenica a San Siro? : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: il Barcellona ha accettato l'offerta nerazzurra, quindi il brasiliano potrebbe arrivare in Italia domenica, in tempo per vedere la sfida con la Roma(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 19:34:00 GMT)

Rafinha verso l'Inter. Prestito con diritto di riscatto : Roma, 19 gen. (askanews) Secondo quanto riportato da Premium Sport, la trattativa tra Inter e Barcellona per Rafinha è in dirittura d'arrivo. Il Barcellona ha accettato il Prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni. E le due squadre sarebbero allo ...

Inter : è fatta per l'arrivo di Rafinha : Rafinha Alcantara è ormai da considerare un giocatore dall'Inter. C'è il 'sì' del Barcellona alla proposta presentata dai nerazzurri per il centrocampista brasiliano. Lo riferisce il 'Mundo Deportivo',...

Inter - è fatta per Rafinha : prestito con diritto di riscatto : MILANO - E' fatta per il passaggio di Rafinha dal Barcellona all' Inter . La risposta positiva dei blaugrana è arrivata nel tardo pomeriggio. L'accordo si basa su un prestito con diritto di riscatto ...

Rafinha Inter - raggiunto l'accordo col Barcellona : le ultime news sul calciomercato dell'Inter : La tanto attesa fumata bianca è arrivata: Inter e Barcellona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Rafinha. Il centrocampista arriva ai nerazzurri con la formula del prestito con diritto ...

Inter - cinque curiosità su Rafinha : ROMA - Con il Barcellona la discussione si è chiusa positivamente: deciso il prestito, decisa la cifra, decisa anche la clausola che porterebbe il riscatto da opzionale a obbligatorio : Rafinha è un ...

Rafinha-Inter - tutto fatto : formula e cifre dell’operazione : Rafinha-Inter, TUTTI I DETTAGLI – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno offensivo in prestito ...

RAFINHA ALL'Inter / Calciomercato news - l'obiettivo è mettere il brasiliano a disposizione di Spalletti lunedì : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quella di mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti il calciatore lunedì prossimo.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:02:00 GMT)

Inter-Rafinha - è fatta : L'Inter ha le mani su Rafinha. Nella mattinata di venerdì è finalmente arrivato il via libera da parte del Barcellona al prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il ...

Calciomercato Genoa - Rafinha all’Inter sblocca Karamoh : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il mercato. In particolar modo si è seguita con attenzione la trattativa tra l’Inter ed il Barcellona per Rafinha, la fumata bianca è ormai imminente e questo favorisce anche il Genoa. Nel mirino dei rossoblu è finito Yann Karamoh, la trattativa era stata avviata qualche giorno fa ma i nerazzurri hanno chiesto qualche ...

Inter - il Barca pronto a dire sì per Rafinha : prestito con riscatto a 35 milioni : Inter, il Barca pronto a dire sì per Rafinha: prestito con riscatto a 35 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL Barca pronto A dire SI PER Rafinha – Novità importanti sul fronte Rafinha–Inter. I nerazzurri hanno lanciato un ultimatum al club catalano, che è scaduto in queste ore. Adesso la palla passa proprio al Barcellona. Le due ...

Calciomercato Inter - nuovi contatti con il Barcellona per Rafinha : filtra ottimismo : Procede la trattativa tra Inter e Barcellona per Rafinha. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le parti, situazione che aumenta l'ottimismo per la felice conclusione dell'operazione. ...

Rafinha arriva e scuote l’Inter : la posizione in campo “disegnata” da Spalletti e l’imminente cessione a centrocampo : Rafinha è praticamente un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità dell’accordo con il Barcellona che volge al termine dopo qualche settimana di ‘schermaglie’. Chiusa la pagina dedicata alla trattativa, si torna a parlare di campo ed ora la palla passa al tecnico nerazzurro Spalletti che avrà il compito di utilizzare al meglio il neo arrivo. Ci sono diversi dubbi infatti in merito all’impiego di ...