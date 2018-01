Inter | Eder apre alla cessione | il Crystal Palace prepara l' offerta | i dettagli

Calciomercato Inter/ News - Eder medita l’addio : lo vogliono in Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante nel giro della nazionale italiana, starebbe pensando di dire addio al club meneghino(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 GMT)

Inter - Eder può salutare : c'è un'offerta : Secondo il Corriere dello Sport , Eder può salutare l'Inter da subito. Per lui infatti c'è un'offerta del Crystal Palace di Hodgson che vorrebbe prenderlo immediatamente.

Barcellona - tre milioni dividono ora l'Inter e Rafinha. E Sturridge? Possibile se Eder... : Per il blaugrana trattativa alle battute conclusive: non spaventano le parole del tecnico blaugrana dopo il derby di Coppa del Re

Rafinha all'Inter? / Calciomercato news : il Barcellona ha detto no - non vuole cederlo in prestito : Rafinha all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a Barcellona, è il giorno decisivo? Accordo sul prestito gratuito con diritto di riscatto, ma a una cifra da stabilire(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Inganna la Dinamo Mosca per vedere... Juventus-Inter - Pogrebnyak rischia il licenziamento : Troppo forte l'amore per la Juventus per non assistere ad un big match come quello con l'Inter. Avrà pensato senza dubbio così Pavel Pogrebnyak, attaccante della Dinamo Mosca che adesso rischia il ...

Cina - il calcio non piace più ed Inter - Milan e gli altri club sono costretti a rivedere i conti : "Due-tre anni fa gli uomini d'affari cinesi pensavano che l'economia Interna avesse toccato il suo picco. Così hanno iniziato ad acquistare qualunque cosa all'estero: aziende, ville, vigneti e ...

Milan - disdetto il contratto con Comune e Inter : obiettivo rivedere l’accordo su San Siro : Il Milan ha disdetto il contratto per la gestione di San Siro: obiettivo rivedere l'accordo con Inter e Comune. L'articolo Milan, disdetto il contratto con Comune e Inter: obiettivo rivedere l’accordo su San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter/ News - futuro Icardi : in estate tutto può succedere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Mauro Icardi potrebbe lasciare il club meneghino, ma solo in estate, e solo in caso di mancata Champions League(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:13:00 GMT)

Dove vedere Fiorentina-Inter in streaming e in diretta TV : L'anticipo della 20ª giornata di Serie A si gioca stasera alle 20.45: le informazioni per seguirlo in diretta

