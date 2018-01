INTER | DA MORATTI A THOHIR La Guardia di Finanza indaga sull' origine del denaro per

INTER - da Moratti a Thohir/ La Guardia di Finanza indaga : irregolare il passaggio di proprietà? : La Guardia di Finanza sta indagando sul passaggio di proprietà dell'Inter da Massimo Moratti ad Erik Thohir per sospetti di irregolarità. La vicenda è molto simile a quella del Milan(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Mazzarri : 'Mercato? Darò indicazioni. INTER? Con Moratti ero secondo - poi...' : Il calcio non è una scienza esatta ma ha bisogno della scienza e delle conoscenze, è chiaro che nel calcio c'è anche l'imprevisto che non puoi controllare. Ma se tutti noi, a partire dalla vita ...

INTER : deleghe e ruolo da presidente - ecco perché può tornare Moratti : Massimo Moratti potrebbe tornare alla presidenza dell'Inter. Questo è quanto afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come gli obblighi imposti dal governo cinese circa gli investimenti all'estero potrebbero in qualche modo favorire il ritorno in scena dell'ex numero uno della società di corso ...

Moratti 'licenzia' Thohir - clamorosa svolta all'INTER. E Suning… : Curioso che a rivelarlo sia stato Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, queste le sue parole rilasciate a Sky Sport 24: "In questo momento l'Inter sta andando molto bene, ha tutte le prerogative ...

Moratti : 'INTER - non torno. Thohir venderà a Zhang' : Infine, a proposito della possibilità di un possibile ritorno nel mondo del calcio, Moratti si è affrettato ad escluderlo: ' Sono cambiati i tempi, le famiglie è difficile che possano reggere una ...

INTER - Moratti : “Non rileverò il 30% di Thohir : credo lo venderà a Suning” : “Non sarò io a rilevare il 30% delle quote dell’Inter ancora in possesso di Erick Thohir. Penso che lo venderà direttamente alla famiglia Zhang”: lo dice l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti a margine della presentazione del libro dedicato alla sua famigli scritto da Italo Cucci. L’ex patron nerazzurro ha commentato anche la situazione della squadra […] L'articolo Inter, Moratti: “Non ...

INTER - Moratti : 'Thohir venderà il suo 30% a Suning. Mercato? Un difensore e un attaccante' : In conclusione, Moratti annuncia l'uscita di Thohir dal mondo nerazzurro: "Riprendere il 30% di Thohir? Penso che lo venderà alla famiglia Zhang…". Serie A 2017-2018: gli highlights Guarda tutti i ...

Tra vittorie e pazzia Moratti e l'INTER restano questione di famiglia : Non potrebbe esserci sottotitolo più azzeccato ad accompagnare un libro che racconta Moratti e l'Inter. «Album di famiglia» è infatti l'esatta spiegazione di come ancora oggi una squadra di calcio possa essere non solo una questione di soldi. Anche se Moratti e l'Inter non sono più la stessa cosa. Anche se eppure lo saranno sempre. Moratti Inter, Album di famiglia di Italo Cucci (edizioni Bertani&C, 130 ...

INTER - Moratti attacca Mourinho : “Quella sera al Bernabeu…” : Inter, Moratti attacca Mourinho: “Quella sera al Bernabeu…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Moratti attacca Mourinho: “QUELLA sera AL BERNABEU” – Moratti critica Mourinho. Chi l’avrebbe mai detto. Dalle pagine del “Guerin Sportivo” l’ex presidente dell’Inter non usa parole dolci per ...

INTER - Moratti critica Mourinho : (ANSA) - MILANO, 9 DIC - "Non e' stata bella la modalità, con la macchina di Florentino Perez fuori dal Bernabeu la sera della finale": accenni critici verso il comportamento di Mourinho da parte di ...

INTER - Massimo Moratti : 'Dopo il triplete pensai a Luciano Spalletti - ma...' : ' Dopo il triplete, pensai a Spalletti come allenatore ...'. A parlare in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport è l' ex patron dell' Inter , Massimo Moratti . 'Avevo pensato a Spalletti più di una volta, ma per una serie di circostanze non se n'è mai fatto nulla. Dopo il triplete' confessa, 'siamo stati ...

INTER - Moratti : 'Spalletti? Mandai Branca da lui per prenderlo. Vi spiego la differenza tra lui e Conte' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, parla di Luciano Spalletti e traccia un confronto con Antonio Conte. 'Gli ho dato consigli? Non mi permetterei mai, non ne ha bisogno. Abbiamo ...

INTER - Moratti applaude Spalletti : “Mi ricorda Mourinho. Scudetto? Ci crediamo” : Inter, Moratti applaude Spalletti: “Mi ricorda Mourinho. Scudetto? Ci crediamo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Moratti applaude Spalletti – L’Inter ha conquistato il primato solitario in classifica, battendo domenica scorsa il Chievo al culmine di una prestazione maiuscola. Sabato ci sarà la partita delle partite, ovvero ...

Moratti : "INTER da scudetto. E Spalletti è come Mourinho" : Le foto nel suo ufficio trasudano ancora tutto l'interismo. E per Massimo Moratti, che in vista di Inter-Juve parla a cuore aperto col nostro Luca Taidelli, si avvicina la sfida più sentita. Quella ...