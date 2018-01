Instagram ora dice a tutti quando sei attivo

Instagram ora dice ai vostri amici quando avete usato l’app per l’ultima volta : È una funzione simile a quella che già c'è su Facebook e WhatsApp, ma può essere disattivata The post Instagram ora dice ai vostri amici quando avete usato l’app per l’ultima volta appeared first on Il Post.

Instagram : Arriva La Funzione “Mostra lo stato di attività” Per Vedere L’orario Dell’Ultimo Accesso : Instagram inizia a mostrare lo stato di attività nei messaggi Direct: si può Vedere l’orario dell’ultimo Accesso su Instagram, come su Facebook e WhatsApp Instagram “Mostra lo stato di attività”: cosa è? Come funziona? A cosa serve? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha […]

Whatsapp - arriva una interessante 'collaborazione' con Instagram? Ecco perché Video : Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone: parliamo ovviamente di #Whatsapp che, insieme a Telegram ed a Messenger di Facebook, è una delle applicazioni più utilizzate sui dispositivi mobili. Gia' nel 2017 abbiamo assistito a diverse novita' promosse dagli sviluppatori di Whatsapp, come ad esempio la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ L'imprenditore rompe il silenzio : la foto con Falco su Instagram : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: dopo la separazione la showgirl rompe il silenzio. “Nella vita si cade e ci si rialza sempre”, ha scritto sulla sua pagina Instagram(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:59:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ C'è la separazione - ma su Instagram lei è ancora "moglie amorevole" : ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE: dopo la separazione la showgirl rompe il silenzio. “Nella vita si cade e ci si rialza sempre”, ha scritto sulla sua pagina Instagram(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Calciomercato Juventus - un ritorno di Morata? L’attaccante manda segnali su Instagram! : La Juventus si appresta a scendere in campo contro il Verona per l’ultima gara del 2017 della Serie A. I bianconeri dovranno rispondere alla vittoria del Napoli per rimanere in scia dei partenopei. La dirigenza di ‘Madama’, intanto, è già al lavoro sul mercato con la possibilità di anticipare l’arrivo di Emre Can già a gennaio. Chi non si trasferirà a Torino nella prossima sessione di mercato è Alvaro Morata ma non è da ...

Nora Segura - quando Instagram si fa piccante : Tra scatti presi da campagne pubblicitarie (principalmente di lingerie) e momenti di quotidianità (ma sempre molto sexy, come un bel bagno ricoperta di schiuma), il profilo Instagram di Nora Segura, compagna modella di Tim Howard, portiere dell’Everton, è un trattato sul selfie e sui ritratti sexy. Con luce naturale o sotto le lampade di uno studio, in bikini o body di pizzo, dalla situazione fitness allo stile più intimo del budoir. Per ...

Rita Ora - il Capodanno piccante dell'ambasciatrice : topless e mini-slip su Instagram : Un buon anno decisamente a luci rosse per l'ambasciatrice. Rita Ora , popstar bRitannica e ambasciatrice onoraria del Kosovo , suo paese di origine, a Londra, su Instagram regala sempre qualche chicca ...

Michelle Hunziker e la sorpresa di Natale per Aurora : 'Mamma ho già l'ansia...'. Il video su Instagram è esilarante : MILANO Una delle coppie più comiche del web torna a far sorridere i fan. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in un nuovo video comico tutto da ridere. Dedicato, neanche a dirlo, al Natale. In realtà,...

Michelle Hunziker e la sorpresa di Natale per Aurora : "Mamma ho già l'ansia...". Il video su Instagram è esilarante : MILANO Una delle coppie più comiche del web torna a far sorridere i fan. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in un nuovo video comico tutto da ridere. Dedicato, neanche a dirlo, al...

Instagram migliora la condivisione dei video e Facebook si accorda con Universal per la musica : Instagram continua a lavorare senza sosta al miglioramento del servizio offerto con nuove feature e l'ultima della serie riguarda i video L'articolo Instagram migliora la condivisione dei video e Facebook si accorda con Universal per la musica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

A corto di bug? Instagram per Android è ora disponibile anche in versione alpha : L'app di Instagram per Android è ora disponibile anche in versione alpha: ecco come aderire al programma e scaricarla. L'articolo A corto di bug? Instagram per Android è ora disponibile anche in versione alpha è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Niall Horan e Hailee Steinfeld : un tenerissimo botta e risposta su Instagram : Ti immagini se Niall Horan si rivolgesse a te come "la persona più adorabile del pianeta"? Per ora questo complimento è arrivato a Hailee Steinfeld: l'attrice ha compiuto 21 anni lo scorsa settimana e il cantante di "Flicker" le ha dedicato un posto su Instagram. Happy birthday to the loveliest person on the planet and one of my best friends ...

Ora Per Pubblicare Su Instagram : Ecco Quando Farlo : Quale è il migliore orario per Pubblicare su Instagram? Ecco i giorni e gli orari migliori per Pubblicare le tue foto sul social network Ora migliore per Pubblicare su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale e ovviamente […]