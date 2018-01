Influenza 2018 | “E’ una delle peggiori degli ultimi anni | 832mila gli italiani colpiti

Influenza 2018 - vero o falso? Sette risposte utili : Roma, 18 gennaio 2018 - Ci siamo, il picco dell'Influenza per il 2018 è previsto proprio in questi giorni. Gli ultimi dati parlano di quasi 4 milioni di italiani, con 832 mila casi solo nell'ultima ...

Influenza 2018 - 1.8 milioni a letto a Gennaio : i rimedi della nonna : Sono 1,634 milioni di italiani messi a letto dall’Influenza nelle prime due settimane di Gennaio che sembra rappresentino il picco epidemico stagionale E’ quanto rende noto la Coldiretti sulla base dell’ultimo rapporto epidemiologico aggiornato InfluNet del 18 Gennaio nell’annunciare che per combattere raffreddore, mal di gola, tosse e febbre tornano i tradizionali rimedi naturali della nonna con appuntamenti speciali nei mercati degli ...

Influenza 2018 - Ricciardi(Iss) : “Dati eclatanti - superiori alle attese” : “Non c’e’ dubbio che la diffusione dell’Influenza quest’anno sia superiore a quanto atteso e che l’ondata epidemica in corso sia la peggiore degli ultimi 14 anni. I dati sono eclatanti, parlano di quasi quattro milioni di contagi a meta’ gennaio, quindi in un momento in cui il virus ancora sta circolando molto. Cio’ significa che a fine stagione ci saranno piu’ allettati di quanto ...

Influenza 2018 - la più diffusa dal 2004 : “Ecco perché è così aggressiva” : Il fatto che l’Influenza quest’anno sia stata cosi’ aggressiva, colpendo già quasi 4 milioni di italiani e battendo ogni record degli ultimi 15 anni a parte le stagioni 2004 e 2009 (che pero’ era quella dell’Influenza A), è principalmente colpa di un nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che ha sorpreso gli esperti rivelandosi piu’ virulento del previsto. Lo spiega all’Agi Fabrizio Pregliasco, virologo ...

Influenza 2018 - picco quasi raggiunto. A letto 4 milioni di italiani : Roma, 18 gennaio 2018 - Influenza 2018 , il 'picco' della malattia - considerata la più virulenta dal 2004 - sta per essere raggiunto. Dal 8 al 14 gennaio il numero degli italiani colpiti è stato pari ...

Influenza 2018 : quasi 4 milioni già colpiti in Italia : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli Italiani colpiti dall’Influenza e’ stato pari a circa 832.000 e gli Italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, piu’ precisamente 3.883 mila. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto epidemiologico Influnet a cura dell’Istituto superiore di sanita’ e relativo alla seconda settimana del 2018. Piu’ colpiti i bambini. Il numero di casi stimati dal 8 al 14 ...

Influenza 2018 - calano le donazioni di sangue : emergenza in 6 regioni : Il picco dell’Influenza stagionale, con oltre tre milioni di italiani messi ko da febbre e dolori articolari, ha ripercussioni anche sulle donazioni di sangue, che nell’ultimo mese sono notevolmente calate. Il Centro Nazionale sangue ha diffuso sabato scorso una nota alle associazioni dei donatori segnalando carenze in sei regioni: “Gentili Presidenti – si legge nel documento – si segnala la diffusa carenza di ...

Influenza 2018 - calano le donazioni di sangue : emergenza in 6 regioni : Il picco dell’Influenza stagionale, con oltre tre milioni di italiani messi ko da febbre e dolori articolari, ha ripercussioni anche sulle donazioni di sangue, che nell’ultimo mese sono notevolmente calate. Il Centro Nazionale sangue ha diffuso sabato scorso una nota alle associazioni dei donatori segnalando carenze in sei regioni: “Gentili Presidenti – si legge nel documento – si segnala la diffusa carenza di ...

Influenza 2018 - Napoli : picco di accessi - contromisure in direttiva : Personale richiamato in servizio e rafforzamento delle misure contro il contagio del virus Influenzale. La Asl Napoli 1 centro corre ai ripari contro il picco dell’Influenza stagionale che sta determinando un “iper afflusso” ai pronto soccorso, emanando una direttiva su iniziativa di Giuseppe Russo, direttore del Dipartimento ospedaliero, insieme con il direttore generale della Azienda sanitaria, Mario Forlenza. Ogni presidio ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tre milioni di italiani a letto con l'Influenza (14 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: l'incompetenza è l'avversario da battere. Grave il giovane pestato dal branco. Tre milioni di italiani al letto con l'influenza. (14 gennaio 2018).(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:15:00 GMT)

Influenza 2018 : ecco come prevenirla in casa : L’Influenza 2018 sta continuando a mietere vittime, con milioni di italiani costretti a letto. Ma come è possibile prevenirla in casa? E’ sufficiente adottare piccoli accorgimenti: es. rientrati da lavoro, dopo aver viaggiato in metropolitana o aver fatto la spesa, è indispensabile lavarsi le mani accuratamente con acqua e sapone per almeno 30 secondi prima di risciacquare e procedere all’effettuazione di qualunque altra attività domestica. E’ ...

Influenza 2018 - esperto : ecco come combattere le forme intestinali : La scorsa settimana circa mezzo milione di italiani è stato colpito da “virus cugini dell’Influenza“, con sintomi soprattutto gastrointestinali. Antonio Craxì, professore di Gastroenterologia all’Università di Palermo, spiega all’AdnKronos Salute come possiamo affrontare questi disturbi. “Per prima cosa è consigliabile un’alimentazione liquida che vada appunto a rimpiazzare quei liquidi che febbre, ...

Influenza 2018 - esperto : 3 milioni a letto - e il peggio non è passato : L’Influenza 2018 ha messo a letto tre milioni di persone, 800mila soltanto nell’ultima settimana ed il picco dell’epidemia potrebbe arrivare nei prossimi giorni: “Il clou e’ in questi giorni, ma non sappiamo ancora se sia stato completato. Potrebbe crescere ancora, e se cosi’ fosse, diventerebbe l’Influenza con il picco di incidenza piu’ alto degli ultimi 15 anni,” spiega all’AGI ...

Influenza 2018 : quasi raggiunto il picco stagionale - incidenza tra le più alte degli ultimi 15 anni : “Continua il trend di crescita della curva epidemica dei casi di Influenza nel nostro Paese, che si avvicina sempre di più al picco stagionale. Sono 802 mila – spiegano Caterina Rizzo e Antonino Bella, esperti del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità – i casi registrati nella prima settimana del 2018, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 3 milioni di casi. Lo stesso si osserva ...