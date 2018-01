In arrivo le temutissime rimodulazioni Vodafone con fatturazione mensile | data e dettagli

: In arrivo le temutissime #rimodulazioniVodafone con fatturazione mensile: data e dettagli - GioPao9 : In arrivo le temutissime #rimodulazioniVodafone con fatturazione mensile: data e dettagli - OptiMagazine : In arrivo le temutissime #rimodulazioniVodafone: data ufficiale ed altri dettagli -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Siamo molto vicini alle tanto temute. Nonostante le diverse iniziative di Agcom, come quella che abbiamo trattato nella giornata di ieri su queste pagine, oggi 19 gennaio è arrivato la tanto attesa presa di posizione da parte della compagnia telefonica, che a quanto pare ha deciso di adottare il medesimo approccio del suo principale competitor. Come riscontrato con TIM, infatti, anche l'operatore pare intenzionato a puntare sui rincari delle tariffe associate alle offerte note al grande pubblico.In sostanza, a partire dal 25 marzo verranno introdotte lecon cui l'operatore tornerà sì ai dodici rinnovi annuali invece dei tredici implementati con laa 28 giorni, ma, allo stesso tempo, assicurerà al pubblico la medesima spesa annuale per il piano sottoscritto. In soldoni, toccheremo con mano un aumento pari a poco più dell'8% ...