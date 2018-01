Immediata replica sui rallentamenti per i Samsung Galaxy e l’obsolescenza programmata

: Immediata replica sui rallentamenti per i #SamsungGalaxy e l’obsolescenza programmata - GioPao9 : Immediata replica sui rallentamenti per i #SamsungGalaxy e l’obsolescenza programmata - OptiMagazine : Immediata replica sui rallentamenti per i #SamsungGalaxy e l'obsolescenza programmata - AsiagoHockeySrl : Replica immediata dei Giallo Rossi a 1'21 swc dalla fine con Bardaroooo Goooollll Asiago 4 Red Bull 3 #ForzaAsiago - bonsoirmichel : RT @MirkoForgione: Immediata arriva la replica in #primapagina del #NYDaily alle dichiarazioni di #Trump (infantile ma efficace) (Via ilg… - bundolo48 : RT @MirkoForgione: Immediata arriva la replica in #primapagina del #NYDaily alle dichiarazioni di #Trump (infantile ma efficace) (Via ilg… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Non poteva mancare in queste ore unaufficiale da parte diper quanto riguarda le dure accuse riguardanti idei suoi, visto che l'Antitrust ha parlato di vera e propria obsolescenzasia per il produttore coreano, sia per Apple. Questa mattina abbiamo già condiviso coi nostri lettori i primi dettagli sull'argomento, con apposito approfondimento, ma ora dobbiamo concentrarci assolutamente sulla risposta ufficiale dell'azienda asiatica.Quasi a voler smontare sul nascere un caso che riguarda sia i possessori di top di gamma, come gli utenti legati ai variS8 e S7, sia chi invece si ritrova con modelli della famiglia A e J, il brand ha voluto chiarire praticamente all'istante alcuni concetti evidentemente tenuti particolarmente in considerazione dai vertici. Staremo a vedere se questo risulterà sufficiente per ...