Immaturi La Serie terza puntata | anticipazioni 26 gennaio 2018

: Torna la pace tra Paolo e Virgilio mentre Serena e Lucrezia cercano disperatamente casa. #immaturilaserie... - daringtodo : Torna la pace tra Paolo e Virgilio mentre Serena e Lucrezia cercano disperatamente casa. #immaturilaserie... - FranceseMario : Allora vispiego praticamente io circa 5annifà ho avuto per un mese una fissa ovvero DOVEVO guardare immaturi tutto… - SpettacolandoTv : Immaturi - la serie seconda puntata su Canale 5 - SMSNEWSOFFICIAL : Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Immaturi-La serie”. Le anticipazioni… - FictioneFilm : Questa sera non perdere il secondo appuntamento con #ImmaturiLaSerie ?? -

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2018)LA. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 26con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e lesulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICALa26Mentre Claudia si vede costretta ad esibirsi come ballerina in un locale per pagare le medicine di Simona, Piero fa qualcosa di assurdo: modifica le foto della figlia di Virgilio e tenta di spacciarla come sua figlia a Cinzia. Lorenzo intanto va al colloquio con i professori insieme a suo padre, mentre Francesca si fa rappresentare dal suo tutore per evitare Daniele, ma il professore di matematica ...