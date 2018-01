Il servizio anti fake news della Polizia Postale? Diteci che è uno scherzo : “C’è più sicurezza insieme”: proprio al fine di sfruttare le potenzialità offerte da una così vasta comunità, sul sito www.commissariatodips.it viene creato e messo a disposizione dei cittadini uno speciale Red Button per la segnalazione di fake news. Si tratta di un servizio dedicato di segnalazione istantanea, grazie al quale l’utente, giovandosi di un’interfaccia web semplice ed immediata, senza particolari procedure di registrazione. Quello ...

Catania - due parenti di esponenti mafiosi nel servizio sui cantanti neomelodici : minacce alla redazione di Meridionews : “Pezzi di merda”, “siete come gli animali”, “carogne”, “vi spacchiamo la testa”, “vi auguro il peggio della vita”. Sono solo alcuni degli insulti e minacce, reiterati nei giorni, indirizzati alla cronista Luisa Santangelo e alla redazione di Meridionews, che alcune settimane fa ha realizzato un video intitolato “Catania canta come Napoli. Il viaggio nel cuore della musica neomelodica”. La giornalista ha raccontato uno spaccato della società ...

Roma - la delibera di Atac dopo la bocciatura dell’Antitrust : “Senza proroga pericolo interruzione del servizio” : “Atac sottolinea che la mancanza di continuità per ulteriori 2 anni creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione di servizio tpl in tutto il comune di Roma, che potrebbe trovare concretezza già dal prossimo 26 gennaio 2018”. Questa volta non si tratta di “dichiarazioni mal interpretate”, ma di una frase contenuta nero su bianco nel testo della delibera approvata questa mattina in commissione capitolina Mobilità concernente ...

Roma. Morto in un incidente Gianluca De Santis ispettore di polizia in servizio alla Questura : Tragico sinistro stradale mortale sulla tangenziale Est all’altezza dell’uscita per viale Etiopia, in direzione stadio Olimpico. Si sono scontrate una Ford e una Suzuki. Il centauro Gianluca De Santis, 45 anni, ispettore di polizia in servizio alla Questura di Roma, è…Continua a leggere →

Il servizio di Zoro sui migranti a Bardonecchia : Da dove parte una delle vie per arrivare in Francia, molto pericolosa a causa della neve e del rischio valanghe The post Il servizio di Zoro sui migranti a Bardonecchia appeared first on Il Post.