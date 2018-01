IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018

Anticipazioni Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio : la follia di Cristobal : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto , ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dal 22 al 26 gennaio . NELLE PUNTATE PRECEDENTI: la scelta coraggiosa di Matías Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 18 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 18 gennaio 2018: Camila non intende vedere Hernando e preferisce rifugiarsi alla pensione di Emilia: la donna non ha ancora deciso se lottare per la continuazione del suo matrimonio o lasciare una volta per tutte Puente Viejo… Beatriz è molto in ansia per la scomparsa di Camila, mentre Lucia le rivela la vera causa del litigio tra Hernando e la Valdesalce… Eusebio chiede scusa per tutte ...