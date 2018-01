Il Segreto anticipazioni gennaio | Hernando e Camila fanno pace | Beatriz pentita

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 18 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 18 gennaio 2018: Camila non intende vedere Hernando e preferisce rifugiarsi alla pensione di Emilia: la donna non ha ancora deciso se lottare per la continuazione del suo matrimonio o lasciare una volta per tutte Puente Viejo… Beatriz è molto in ansia per la scomparsa di Camila, mentre Lucia le rivela la vera causa del litigio tra Hernando e la Valdesalce… Eusebio chiede scusa per tutte ...