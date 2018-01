Il rapper Nitro in vetta alla hit parade

Venerdì 12 gennaio arriva l’album “No comment” del rapper Nitro in cui ogni passaggio è pieno di conflitti e spunti di riflessione : Milano. Nicola Albera, in arte Nitro, è al terzo album: dopo “Danger” del 2013 e “Suicidol” del 2015, Venerdì 12 gennaio arriva “No comment”. “Penso di essere arrivato a un punto di massa critica – ha accennato – Ce ne…Continua a leggere →