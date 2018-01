: RT @polaroidblog: Non è nata da nemmeno un anno ma già oggi registra il primo, lampante Salto Dello Squalo: stasera a @RadioraheemMi arrivo… - RadioraheemMi : RT @polaroidblog: Non è nata da nemmeno un anno ma già oggi registra il primo, lampante Salto Dello Squalo: stasera a @RadioraheemMi arrivo… - ritwittalo : Il primo squalo quasi vegetariano - Asgard_Hydra : Il primo squalo quasi vegetariano - micheleiurillo : Il primo squalo quasi vegetariano -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Non solo piccoli pesci: lo squalo che vedete in questo video non disdegna neppure le alghe, e può sopravvivere anche nutrendosi esclusivamente di quest'ultime. Si tratta di una specie di squalo martello che popola le acque costiere americane (nome scientifico: Sphyrna tiburo), nel cui stomaco gli scienziati hanno individuato una gran quantità di posidonie. Per poi decretare, come raccontano nel loro ultimo studio, che l'animale è in grado di crescere e metter su peso con una dieta del 90% in alghe e solo il 10% in molluschi e piccoli crostacei. Ecco le immagini dello squalo e dei coraggiosi ricercatori che lo hanno osservato durante settimane e settimane di pasti.