Il primo smartphone con schermo OLED 4K potrebbe essere un Sony Xperia

Micromax Bharat Go - il primo smartphone Android Go - potrebbe essere lanciato a fine gennaio : Micromax potrebbe lanciare il primo smarpthone Android Go, Bharat Go, entro la fine del mese. Anche altri produttori indiani punteranno su Android Go per recuperare market share. L'articolo Micromax Bharat Go, il primo smartphone Android Go, potrebbe essere lanciato a fine gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.