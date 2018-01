Il governo del Presidente | cos' è | chi lo vuole e chi lo rifiuta

Via libera del governo al contratto degli statali : ROMA - Gli statali avranno il nuovo contratto . Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'intesa del 23 dicembre tra i sindacati e l'Aran, l'agenzia che tratta per conto della ministra della ...

Delrio : no a governo con questa destra : 8.58 "Non vedo come potremmo mai accordarci dopo il voto con questa destra che pensa di favorire i ricchi con la flat tax".Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Delrio, a "Repubblica". Delrio ritiene invece possibili intese con Liberi e Uguali: "E' una delle ipotesi. Il Partito democratico non esclude questo schema, anche se sulla carta può lavorare anche a un patto con Forza Italia, sul modello dell'accordo tra Merkel e ...

FINANZA/ La partita del nuovo governo con Parigi - Berlino e Bruxelles : L'Italia ha ancora diverse possibilità di giocare un ruolo autonomo nell'Ue, sotto il profilo sia economico che geopolitico.

Grasso a D'Alema : "governo del presidente? Solo per cambiare legge elettorale" : Noi siamo una forza politica responsabile - insiste - ma siamo disponibili Solo per una nuova legge elettorale". Prima di lui avevano rispedito l'ipotesi al mittente anche Pippo Civati, Stefano ...

Elezioni - Boldrini vs D’Alema : “governo del presidente? Così si disincentivano le persone ad andare a votare” : L’intervista di Massimo D’Alema al Corriere della Sera non è stata presa bene all’interno di Liberi e Uguali. L’ex premier ha pronosticato che dopo il voto ci sarà un governo del presidente a causa dell’ingovernabilità causata dalla nuova legge elettorale. Una previsione aspramente criticata dalla presidente della Camera Laura Boldrini, uno dei pezzi da novanta di LeU in vista delle prossime Elezioni politiche. ...

Pietro Grasso : "governo del presidente? Solo per fare una nuova legge elettorale" : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'Alema per il quale dopo il voto si deve puntare a un governo del presidente.

La svolta di D'Alema. Il "governo del presidente" come teatro del "renzicidio" : Per andare all'essenziale, l'intervista di Massimo D'Alema al Corriere – sempre fatale l'attrazione degli ex Pci per il principale giornale della borghesia italiana – è la classica intervista di "svolta". La svolta è incarnata dalla formula del "governo del presidente". Di un governo cioè che nasca per iniziativa, auspicio o sollecitazione del capo dello Stato, di fronte a uno scenario di ingovernabilità, ...

Intervista D'Alema - le repliche del Pd. Orlando : "governo del presidente? Senza la destra" : Andrea Orlando, Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, dice no all'inciucio. "Sarebbe interessante sapere cosa intende D'Alema per governo del presidente - afferma -. Dietro questa formula si può dire tutto e nulla, si possono celare maggioranze che a mio avviso sono naturali e praticabili". Ma sul fatto che D'Alema abbia parlato di "tanti partiti attorno a obiettivi molto limitati", Orlando risponde: "Allora non è il Pd ...

Ora D'Alema sogna l'inciucio Serve governo del presidente : "Dopo il voto ci vorrà un governo del presidente e noi daremo il nostro contributo". A parlare è Massimo D'Alema che, dopo le elezioni, sogna "una convergenza di tanti partiti diversi attorno a obiettivi molto limitati". E al Partito democratico, con cui ha litigato fino a qualche giorno fa, manda un "pizzino" pacificatore: "Non facciamoci del male, creiamo le condizioni per un ...