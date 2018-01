Il Chelsea piomba su Dzeko

Roma - il Chelsea piomba anche su Dzeko : anche Edin Dzeko torna sul mercato. La notizia arriva da un'indiscrezione di Premium Sport: i Blues di Conte non starebbero pensando soltanto ad Emerson Palmieri (valutato 25 milioni) ma anche all'attaccante bosniaco della Roma . La trattativa non è entrata nel vivo, anche perché ...

Calciomercato Inter : il Chelsea piomba su Icardi. Pronta un'offerta mostruosa Calciomercato Inter , Chelsea SU ICARDI- Mauro Icardi è uno degli attaccanti più forti del campionato italiano. Con 11 gol in 12 presenze, l'argentino è al secondo posto nella classifica marcatori della serie A. Al primo posto c'è ...

Su Ancelotti piomba il Chelsea : Conte via a fine stagione? Video : Su Ancelotti piomba il Chelsea : Conte via a fine stagione? Video Antonio Conte potrebbe essere scalzato da un altro italiano: Carlo Ancelotti . Clicca e guarda il Video ...

Su Ancelotti piomba il Chelsea : Conte via a fine stagione? : Una notizia dai risvolti pazzeschi trapela questa mattina dal quotidiano inglese Sun: il Chelsea starebbe pensando a Carlo Ancelotti per la panchina. Secondo quanto riportato in Inghilterra il tecnico italiano potrebbe fare ritorno al Chelsea dopo l'esonero del 2011. I rapporti fra le parti sono buoni e certamente se Conte vorrà lasciare prematuramente l'Inghilterra, come trapela sempre dal Sun nonostante abbia ancora 20 mesi di contratto, Carlo ...