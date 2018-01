Il Campionato di Serie A ritorna con la ventunesima giornata : Finalmente si riparte, dopo due settimane di riposo, concesse alle venti squadre partecipanti, il Campionato di Serie A si rimette in moto con la ventunesima giornata. Le partite in programma L'aperitivo verrà offerto da Atalanta e Napoli, che alle 12:30 metteranno in scena il primo match del weekend. La capolista partenopea affronta una delle squadre più in forma del Campionato, con pochi dubbi di formazione: dopo il "No" categorico di Verdi e ...

Il Vicenza è ufficialmente fallito ma proseguirà il Campionato di Serie C : i dettagli : Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ufficialmente il fallimento del Vicenza Calcio che potrà però continuare a giocare il proprio campionato di Serie C, dal momento che è stato disposto l’esercizio provvisorio. A dare l’annuncio è stato il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, dopo che in mattinata si era tenuta l’udienza fallimentare, cui è seguita la Camera di consiglio con i giudici. “Da oggi – ha spiegato ...

Biglietti Juventus-Genoa - Serie A (22 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Juventus e Genoa, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20.45 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 50, ed i giallorossi, a quota 21, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 25 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 8 vittorie ed un pareggio in 10 ...

Biglietti Cagliari-Milan - Serie A (21 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Cagliari e Milan, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18.00 nel capoluogo sardo, che vedrà la battaglia sportiva tra i rossoblu, a quota 20, cioè con la media di un punto a partita, ed i rossoneri, a quota 28, reduci dalla vittoria in casa con il Crotone. Il Cagliari ha equamente suddiviso tra casa e trasferta i punti ...

Biglietti Atalanta-Napoli - Serie A (21 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Atalanta e Napoli, in programma domenica 21 gennaio alle ore 12.30 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Nella città orobica si sfideranno i nerazzurri, a quota 30 dopo la vittoria in casa della Roma, ed i partenopei, a quota 51, reduci da quattro vittorie consecutive. L’Atalanta in casa ha totalizzato ...

Biglietti Inter-Roma - Serie A (21 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : 1Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Inter e Roma, in programma domenica 21 gennaio alle ore 20.45 nel capoluogo lombardo, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 42, ed i giallorossi, a quota 39, ma con una partita in meno rispetto agli avversari. Sono 23 i punti conquistati in casa dalla Beneamata, grazie a 7 vittorie e 2 pareggi in 10 ...

Campionato di Formula E : sostenibilità e velocità per la prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche : Il Campionato di Formula E è la prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche, giunta alla sua quarta edizione che ha preso il via il 2 dicembre ad Hong Kong. Il presidente della FIA Jean Todt ha sviluppato l’idea come mezzo per dimostrare il potenziale della mobilità sostenibile; ispirato da questa visione, il fondatore e CEO della Formula E, Alejandro Agag, ha creato in Campionato vero e proprio, che ha ...

Rugby - serie A : i Lyons chiudono la prima fase di Campionato contro Torino : L'incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming grazie al supporto di Progetto8 e dell'operatore bianconero Marco Bedini sul sito www.marcobedinivideo.com . Per il tecnico bianconero Paolo ...

Calcio femminile : il main sponsor del Campionato di Serie A è fallito! Un grave danno di immagine : A scuotere il mondo del Calcio femminile italiano, negli ultimi giorni, prima della ripresa del campionato dalla pausa natalizia, non è qualche rete ma bensì qualcosa che di decoroso ha poco. Il main sponsor della attuale Serie A “I Dolci Sapori” è fallito. L’azienda con cui la Lega Nazionale Dilettanti aveva stipulato un accordo per il massimo torneo nazionale 2017-2018 ha chiuso i battenti. La sentenza risale al 7 dicembre ...

Calcio - Serie D - 18giornata. Bentornato Campionato : il nuovo anno scatta con Viareggio-Sanremese e Argentina Arma-Ponsacco : La squadra sarà seguita da un pullman di tifosi per questa prima trasferta del 2018 e il match potrete seguirlo anche su rivierasport.it con la web cronaca live dell'incontro a partire dalle ore 14.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - servono 570 milioni per acquistare intero Campionato : È di 570 milioni di euro a stagione il prezzo minimo fissato dalla Lega Serie A per poter acquistare i Diritti tv domestici dell'intero campionato (380 partite) nel triennio 2018/21. Le cifre sono indicate dal bando per i tradizionali operatori della comunicazione (satellitare, digitale terrestre e OTT, ossia la piattaforma Internet), pubblicato sul sito della Lega, assieme a un secondo bando subordinato, dedicato invece agli intermediari ...

Serie A - la 6^ forza del Campionato s’inchina al Benevento : Coda asfalta la Samp : Serie A, la 6^ forza del campionato s’inchina al Benevento: Coda asfalta la Samp. Cinque le partite del pomeriggio della prima giornata The post Serie A, la 6^ forza del campionato s’inchina al Benevento: Coda asfalta la Samp appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A - on line il bando della Lega : 570 milioni per l'intero Campionato : È di 570 milioni di euro a stagione il prezzo minimo fissato dalla Lega Serie A per poter acquistare i diritti tv domestici dell'intero campionato (380 partite) nel triennio 2018/21. Le cifre sono ...

Baseball - Serie A1 2018 : sarà un Campionato a 8 squadre. Verrà ripescato solo il Nuova Città di Nettuno : Il 31 dicembre è scaduto il termine per la presentazione della domanda di ripescaggio da parte dei club che vogliono far parte della prossima Serie A1 di Baseball, ovvero il nuovo massimo campionato italiano nato per volere della FIBS dalle ceneri della Italian Baseball League. La Federazione aveva promesso che avrebbe valutato le richieste pervenute entro i primi giorni del nuovo anno e così è stato. Sono state solo Red Sox Paternò e Nuova ...