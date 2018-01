Huawei P Smart | caratteristiche | data di uscita e prezzo

Huawei promette smartphone carichi al 48% in cinque minuti : Uno smartphone carico al 48% in circa cinque minuti: è la promessa fatta da Huawei tramite il proprio canale YouTube, sul quale in queste ore il gruppo ha caricato una clip che ritrae uno dei suoi dispositivi con la batteria completamente a terra il cui accumulatore, agganciato a un caricatore di dimensioni a dire il vero sproporzionate, torna a metà della propria capacità di carica nel tempo di un caffè. Huawei annuncia con orgoglio che la ...

Huawei P Smart arriva in Italia ad un prezzo incredibile : Mediante un comunicato stampa, Huawei annuncia la disponibilità in Europa a partire da fine gennaio ad un ottimo prezzo. Caratteristiche Dopo avervi annunciato la sua presentazione in Cina, Huawei ha deciso di annunciare il suo P Smart anche in Europa ed in particolare in Italia. Si tratta del primo Smartphone Huawei di fascia media ad esser dotato di un display da 18:9 con cornici ridotte avente una risoluzione Full HD 2160×1080. A ...

Huawei P smart : dual cam a 259 euro : Poco meno di 5 milioni gli smartphone venduti nel nostro Paese , addirittura 153 milioni quelli distribuiti in tutto il mondo. Un successo commerciale e un'ascesa con pochi precedenti. P smart si ...

Huawei P Smart è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Huawei P Smart in Italia a 259€ Oggi l’azienda cinese Huawei ha presentato ufficialmente un nuovo device, Huawei P Smart, un dispositivo che si aggiunge alla serie P che dall’anno 2015 fino ad oggi ha ottenuto dei risultati notevoli in termini di vendite. In Italia si contano circa 5,2 milioni di device venduti. Il nuovo device di casa Huawei è dotato di un […]

Huawei P Smart - un Mate 10 Lite più compatto ed economico : la nostra video anteprima : Abbiamo provato il nuovo Huawei P Smart, un 18:9 curato e accessibile destinato a vendere tanto. Eccolo nella nostra video anteprima da Milano. L'articolo Huawei P Smart, un Mate 10 Lite più compatto ed economico: la nostra video anteprima è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Arriva Huawei P Smart - ecco come è fatto : Quando è Arrivata in Italia, Huawei proponeva quasi esclusivamente prodotti di fascia bassa. In questo modo è riuscita a costruirsi una base di clienti vasta e fidelizzata, che con il tempo ha saputo apprezzare la crescita del marchio. Oggi la cinese rappresenta con Apple e Samsung il trittico delle meraviglie nel mondo dei produttori principali di telefonia mobile. I record sono a portata di mano, dai numeri alle innovazioni offerte ai ...

Huawei P Smart : caratteristiche - prezzo e data di uscita : In attesa di vedere il nuovo Huawei P11 (se si chiamerà così, c’è chi pensa che si salterà direttamente a P20) al Mobile World Congress di Barcellona in programma a fine febbraio, l’azienda cinese punta a consolidare la propria leadership nel segmento di fascia media lanciando il nuovo Huawei P Smart, il giusto mix tra innovazione tecnologica del software, design ricercato e prezzo accessibile. L’ultimo arrivato si aggiunge alla fortunata serie ...

Huawei P Smart ufficiale : un ottimo smartphone disponibile anche in Italia : Huawei P Smart, il nuovo Smartphone di fascia media dal prezzo aggressivo di Huawei, è ufficiale in Italia e quindi è tempo di conoscerne specifiche tecniche, prezzo e uscita. Sarà un nuovo best-buy? L'articolo Huawei P Smart ufficiale: un ottimo Smartphone disponibile anche in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone : La strada per la diffusione del protocollo RCS (Rich Communication Services) è ora in discesa per Google, dopo che un'altra grande azienda è entrata a far parte del suo team. Google quindi ora può contare anche su Huawei, un colosso che fa registrare enormi quantità di smartphone venduti ogni anno e che opera in un vastissimo numero di mercati a livello mondiale. L'articolo Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone è stato ...

Huawei P11 - ecco la scheda tecnica definitiva del nuovo smartphone Android : Ormai ci siamo! Il Mobile World Congress di Barcellona edizione 2018 si avvicina e fervono anche i preparativi per lanciare sul mercato le ultime meraviglie della tecnologia mobile. Per fine febbraio, infatti, è previsto il grande evento in cui verrà presentato al mondo il nuovissimo Huawei P11, la nave ammiraglia per il 2018 della nota azienda cinese. Il dispositivo promette molto bene e porta, tra le altre cose, novità importantissime per gli ...

Cosa cambierà sugli smartphone Huawei e Honor con la EMUI 8 - sorprese in vista? (VIDEO) : Il vostro Huawei si sta per aggiornare a Android 8.0 Oreo, curiosi di sapere Cosa vi aspetta? Ecco un video riassuntivo delle novità. L'articolo Cosa cambierà sugli smartphone Huawei e Honor con la EMUI 8, sorprese in vista? (VIDEO) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

