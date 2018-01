Hockey su pista | 18^ giornata Serie A1 2017-2018 | Viareggio-Lodi match clou | il Forte dei

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : frenano Forte dei Marmi e Lodi - il Viareggio torna in corsa per il primato : frenano le prime della classe nella 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018. Il Forte dei Marmi impatta sull’1-1 contro il Bassano, che impone il pari ai toscani dopo aver sottratto due punti anche al Lodi. Pagnini apre le marcature in un match a lungo bloccato, poi Neves riporta le squadre in parità regalando ai veneti un punto prezioso in chiave playoff. Il Forte, però, non molla la prima posizione perché alle sue spalle il ...

Hockey pista - Eurolega 2017-2018 : Viareggio e Forte dei Marmi ad un passo dai quarti! Il Lodi torna a sperare - frena il Follonica : Tre vittorie e una sconfitta per le italiane nella quarta giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. Tutte le compagini del Bel Paese sono ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno a due giornate dalla fine della prima fase di una competizione che potrebbe rivelarsi davvero foriera di soddisfazioni per le compagini nostrane. Nel gruppo A spicca il fragoroso successo del Viareggio, che supera 13-2 ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : incroci pericolosi per Forte dei Marmi e Lodi - scontri diretti in zona retrocessione : incroci pericolosi per le prime della classe in occasione della 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, in programma quasi integralmente martedì 16 gennaio a causa della concomitanza con le coppe europee. Il Forte dei Marmi, nuova capolista della massima Serie, dovrà vedersela con il temibile Bassano, che ha più volte dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le big, mentre il Lodi, reduce da un ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 14^ giornata di A1 : Gaston De Oro mette il sigillo sul sorpasso in vetta - eroico Tommaso Marchesini : C’è tanta Italia nella prima uscita del 2018 per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli atleti del Bel Paese sono stati nuovamente protagonisti per le sorti dei propri club nella 14^ giornata, contraddistinta dal sorpasso del Forte dei Marmi, nuova capolista, ai danni del Lodi, fermato sul pari a Trissino. Pesa come un macigno anche il successo del Follonica, trascinato da un azzurro nel 6-2 contro il Valdagno, mentre ...

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : Forte dei Marmi nuova capolista! Il Lodi non va oltre il pari a Trissino : Ribaltone in testa alla classifica per aprire le danze nel 2018. Il Forte dei Marmi scavalca il Lodi ed è la nuova capolista del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Una tripletta di De Oro consente ai toscani di portare a casa la vittoria 5-7 a Correggio e di conquistare la vetta al termine di una prova condotta con grande autorità, a dispetto delle tre reti messe a segno da Nadini. A Trissino, intanto, il Lodi non va oltre ...

Hockey su pista - 15^ giornata Serie A1 2017-2018 : il Lodi rischia a Trissino - il Forte dei Marmi sogna il sorpasso : Il duello tra Lodi e Forte dei Marmi, con il Viareggio terzo incomodo, va a cadenzare anche il 15° turno del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, primo appuntamento del nuovo anno con la massima Serie. La capolista Lodi rischia grosso sul campo del Trissino, in lieve calo dopo un ottimo avvio ma capace di espugnare il campo del Forte dei Marmi e di insidiare a lungo le prime posizioni. Per i campioni d’Italia, dunque, si ...

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : Lodi e Forte dei Marmi in scioltezza - che bagarre a centro classifica! : Lodi e Forte dei Marmi in scioltezza nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista si è sbarazzata del fanalino di coda Giovinazzo con un fragoroso 11-1, chiudendo l’anno in vetta alla classifica grazie alle triplette di Gori e Pinto, che per una volta hanno oscurato persino Cocco e Verona. Ancora più agevole il compito del Forte dei Marmi, che ha superato 13-1 il Thiene ...

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : avvio soft per Lodi e Forte dei Marmi nel girone di ritorno - match clou tra Valdagno e Viareggio : Sarà un testacoda ad aprire le danze nel girone di ritorno e a chiudere formalmente l’anno solare per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Lodi sfiderà in casa il Giovinazzo mercoledì 28 novembre in un match sulla carta senza storia. I campioni d’Italia sono reduci da una pesante sconfitta sul campo del Forte dei Marmi, ma hanno un’occasione ghiotta per rifarsi e per provare nuovamente ad allungare sulle ...

Hockey pista - inizia il girone di ritorno : quante novità! : ROMA - Parte il girone di ritorno e sarà una prima storica: sarà la prima giornata giocata durante le festività natalizie ed entrerà in vigore una delle nuove norme tecniche approvate questa estate ...

Hockey su pista - 13^ giornata Serie A1 2017-2018 : Lodi ko a Forte dei Marmi! Si riapre la corsa per il primato. Follonica qualificato alla Final Eight : Si riapre il campionato nell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Forte dei Marmi infligge al Lodi la prima sconfitta stagionale, prevalendo 3-2 nel match clou del 13° turno e rilanciandosi nella corsa al primo posto in classifica. I campioni d’inverno incassano dunque il primo sanguinoso stop sotto i colpi di uno strepitoso Romero, autore della doppietta che di fatto spariglia le ...

Hockey su pista - 13^ giornata Serie A1 2017-2018 : Forte dei Marmi-Lodi - tocca a voi! Follonica e Monza si giocano la Final Eight : Dulcis in fundo: il match più atteso del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista arriva alla 13esima ed ultima giornata del girone d’andata: Forte dei Marmi e Lodi si sfideranno sabato 23 dicembre in una gara al cardiopalma, che potrebbe influire non solo sulla classifica ma anche sul morale delle due corazzate del torneo. Il Lodi è già campione d’inverno, ma è reduce da un pareggio che ha interrotto una Serie di 10 ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 12^ giornata di Serie A1 : Giulio Cocco e Gaston De Oro - bomber da scudetto! Nadini e Retis - due poker per la salvezza : Il Lodi è campione d’inverno con un turno di anticipo nel campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, trascinato dalle prodezze del suo fenomenale attaccante, Giulio Cocco, che ha tenuto a bada il Valdagno, rimontando tre reti di svantaggio. Ma anche il Forte dei Marmi si affida ai gol del suo bomber Gaston De Oro, mentre due poker di marca italiana determinano le sorti delle squadre impegnate nella lotta salvezza. Di seguito, i ...

Hockey su pista - 12^ giornata Serie A1 2017-2018 : il Lodi frena col Valdagno - ok Viareggio e Forte dei Marmi. La sfida salvezza va al Correggio : La corsa del Lodi si arresta parzialmente nella 12^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista va sotto 0-3 contro il Valdagno e fa ricorso ad un fenomenale Giulio Cocco per rimettere a posto i cocci e pervenire al pari in un match che sembrava stregato, conquistando un punto utile a tenere a distanza di sicurezza la coppia toscana in seconda posizione. Il Viareggio si affida a Ventura, autore di una ...

Hockey su pista - 12^ giornata Serie A1 2017-2018 : c’è il Valdagno sulla strada del super Lodi! Giovinazzo e Correggio si giocano una fetta di salvezza : C’è il Valdagno sulla strada del Lodi nella 12^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La quarta forza del torneo proverà a fermare la corsa dei campioni d’Italia, finora inarrestabili e capaci di inanellare 10 vittorie e un pareggio, acquisendo 6 punti di vantaggio su Forte dei Marmi e Viareggio. E proprio le due toscane proveranno ad approfittare dello scontro delicato per il Lodi, affrontando ...