Hockey ghiaccio | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il calendario completo Programma

Hockey su ghiaccio : c.t. sudcoreana chiude alle giocatrici del Nord : Una delle possibilità per riavvicinare in maniera sensibile i due popoli, una sorta di tregua in nome dello sport, era affidata ad una selezione unita coreana per il torneo di Hockey. Ma la c.t. ...

Hockey su ghiaccio - CT Corea del Sud : “Le atlete del Nord non fanno la differenza” : Faranno certamente discutere le parole, rilanciate dall’ANSA, del CT della squadra di Hockey su ghiaccio femminile della Corea del Sud, che di certo non ha preso molto bene l’eventualità di una rappresentativa comune con la Corea del Nord. Secondo quanto scritto dall’agenzia di stampa, Sarah Murray avrebbe affermato: “Credo sia un danno alle nostre giocatrici che hanno guadagnato la loro occasione e credo meritino di ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano ko solo ai rigori contro la super capolista Vienna. Sesto posto lontano : Soltanto un punto nel big match della 40esima giornata di EBEL per l’HCB Alto Adige Alperia. I Foxes si arrendono ai rigori contro la capolista Vienna Capitals con il punteggio di 3 a 2, davanti a un Palaonda gremito. Egger e compagni due volte rimontati, poi nell’overtime Lamoureux rende stregata la porta austriaca fino agli shootouts, quando l’unico a segnare è MacGregor Sharp. Con la vittoria dello Zagabria sull’Innsbruck il Sesto posto si ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : trionfa lo Yunost Minsk - battuto il Nomad Astana nell’ultimo incontro. Il Renon chiude quarto : La Finale della Continental Cup 2018 di Hockey su ghiaccio è stata vinta dallo Yunost Minsk. Era la squadra favorita alla vigilia ed ha rispettato le attese, battendo tutte e tre le avversarie affrontate. L’ultima partita della competizione era praticamente una Finale, contro i kazaki del Nomad Astana. Il super squadrone bielorusso ha vinto nettamente per 5-2, spezzando l’equilibrio e volando verso il terzo successo della sua storia ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : il Renon si arrende anche agli Sheffield Steelers e chiude quarto : È terminata con una sconfitta l’avventura del Renon nella Finale della Continental Cup di Minsk. La squadra di Collalbo si è arresa nel terzo incontro agli Sheffield Steelers chiudendo, come lo scorso anno, al quarto ed ultimo posto. L’obiettivo del Rittner Buam era quello di migliorare lo score di dodici mesi ma invece c’è da registrare un passo indietro: nella Finale della scorsa stagione, infatti, il Renon era riuscito a portare a ...

Hockey ghiaccio - Continental Cup 2018 : altra sconfitta per il Renon. Il Nomad Astana rimonta e vince ai rigori : Due sconfitte su due partite e sogni di gloria che si infrangono definitivamente per il Renon nella Finale di Continental Cup. Dopo il passo falso di ieri contro lo Yunost Minsk, oggi la squadra di Collalbo è stata battuta dal Nomad Astana, in maniera rocambolesca e non senza rimpianti. Il Rittner Buam, infatti, si è trovato in vantaggio per 2-0 dopo il primo drittel ma si è fatto rimontare e battere ai rigori dai kazaki, che avevano già vinto ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : Bolzano centra la quarta di fila - Zagabria annichilito! Ora si sognano i playoff : Dopo la trentanovesima e sestultima giornata di EBEL 2017-18, l’HCB Alto Adige Alperia continua a sperare e a lottare per il sesto posto. Al Palaonda, contro il Medvescak Zagabria che occupa al momento proprio la sesta piazza in classifica, i Foxes mettono sul ghiaccio una prestazione maiuscola, vincendo per 6 a 3. Cinque reti soltanto nel primo drittel, che i padroni di casa chiudono avanti per 3 a 2: poi nel periodo centrale un goal per parte, ...

Hockey ghiaccio - IHL Elite 2018 : la Final Four si giocherà ad Asiago. Padroni di casa in campo con Renon - Vipiteno e Val Pusteria : La Final Four della IHL Elite, il campionato italiano di Hockey su ghiaccio, si disputerà ad Asiago. In campo ci sarà ovviamente la squadra di casa, che sfiderà il Renon, il Val Pusteria ed i Broncos Vipiteno con la formula dell’eliminazione diretta, con semiFinali e Finale. Sono state queste, infatti, le quattro squadre vincitrici dei playoff disputatisi in concomitanza dei turni dell’Alps League a cavallo della fine ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : il Renon apre con una sconfitta con lo Yunost Minsk : Si è aperta con una sconfitta la Finale della Continental Cup di Hockey su ghiaccio per il Renon. La squadra di Collalbo è stata battuta nell’incontro inaugurale dai padroni di casa dello Yunost Minsk per 2-1. Un punteggio che non riflette quanto visto in campo, con i bielorussi padroni del ghiaccio per tre quarti di gara, in cui hanno mostrato tutta la loro forza ed il perché sono i favoriti per la conquista del titolo. Senza lo ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : il Renon a caccia della storica impresa a Minsk : Sale la tensione per la Finale della Continental Cup, che scatterà domani. Sarà l’ultimo atto della coppa riservata alle vincitrici dei campionati nazionali. Quattro squadre si contenderanno il trofeo a Minsk, in Bielorussia, e tra di essere c’è anche il Renon. Per la formazione italiana si tratta della seconda partecipazione consecutiva: l’obiettivo è quello di migliorare il quarto posto ottenuto lo scorso anno. Non solo, il ...

Hockey ghiaccio - Continental Cup 2018 : il calendario della Finale. Programma - orari e tv : Non è prevista la diretta televisiva ma sarà possibile guardare tutte le sei partite in streaming sul sito della IIHF , la Federazione Internazionale. Il calendario della Finale della Continental Cup:...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano dilagante contro il Villach - 5 a 1! : Terza vittoria consecutiva per Bolzano nella EBEL 2018. A cadere stavolta è stato il Villach, sconfitto nettamente in casa per 5 a 1. Partita dominata dall’inizio alla fine da parte delle Foxes, spezzata definitivamente nella fase centrale. Grande protagonista Mike Halmo, autore di una doppietta. Bolzano si trova ora al decimo posto in classifica, tentando il colpo di coda nella corsa al sesto posto di Zagabria (venerdì è in programma lo scontro ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : definiti gli accoppiamenti della Final Four IHL Elite. Rittner Buam supera Val Pusteria : Nel turno dell’Epifania dell’Alps League si sono tenuti gli ultimi incontri validi per definire le qualificate, e quindi gli accoppiamenti, della Final Four Scudetto della IHL Elite. Le quattro protagoniste già si conoscevano, ma non l’ordine delle sfide del weekend di 10 e 11 febbraio. I Rittner Buam si sono dimostrati implacabili in casa e si sono sbarazzati di Val Pusteria per 3-0, chiudendo in testa il girone Sud A. Un successo ...