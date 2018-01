Grillo e Di Maio consegnano il simbolo al Viminale | il furgone di M5s parcheggiato sulla

M5s - Grillo deposita il simbolo : “Noi prima forza”Di Maio annuncia “la pensione di cittadinanza : M5s, Grillo deposita il simbolo: “Noi prima forza”Di Maio annuncia “la pensione di cittadinanza Il candidato premier M5s al Viminale con Beppe Grillo e Davide Casaleggio . Poi l’annuncio in tv: “Pooponiamo la pensione di cittadinanza: sono 780 euro di minima a tutti e 1.170 euro al mese per una coppia”. Continua a leggere L'articolo M5s, Grillo deposita il simbolo: “Noi prima forza”Di Maio annuncia ...

M5s - Di Maio : 'Grillo? A giorni presentiamo simbolo insieme' : "Grillo? Certo che ci sarà in campagna e in settimana andiamo insieme a presentare il simbolo del Movimento per le elezioni al ministero". Lo ha assicurato Luigi Di Maio, il candidato premier del M5s, ...

Grillo non va via dal Movimento. Di Maio : 'Non lasceremo Paese nel caos' : Il candidato premier del Movimento 5 stelle prosegue il suo tour al nord. Ieri il caso Orietta Berti, oggi 'Renzi e Berlusconi dicono che siamo una minaccia, ma loro devono solo tacere'