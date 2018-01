Grillo chiude alle alleanze | L' unica forza politica nuova siamo noi

Grillo chiude alle alleanze : Saremmo come un panda che mangia la carne cruda : "Siamo qui per depositare il simbolo e il programma della prima forza politica del Paese". A parlare è Luigi Di Maio. Per le mani ha il nuovo simbolo. Nel contrassegno, depositato al Viminale, si legge "ilblogdellestelle.it", l'indirizzo web che ha preso il posto di "movimento5stelle.it". È il terzo restyling del simbolo della creatura politica di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ...