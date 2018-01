Gossip Al Bano e Romina sono tornati insieme? La clamorosa confessione

: Romina Power si sfoga sui social: "Tutti parlano e nessuno sa" - Today_it : Romina Power si sfoga sui social: "Tutti parlano e nessuno sa" - Today_it : Romina Power si sfoga sui social: "Tutti parlano e nessuno sa" - LDGSocial : Secondo voi Al Bano è sempre innamorato di Romina? Ha fatto bene Loredana a lasciarlo? - piobulgaro : Loredana Lecciso lascia Al Bano dopo 18 anni insieme -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) AlPower? VIDEO La coppia d'oro della musica italiana ha scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione? E' questa l'ultima indiscrezione di oggi che si legge sul web e sui social dopo che sulle pagine dell'ultimo numero della rivista oggi è stata annunciata la fine della relazione tra Ale la sua compagna Loredana Lecciso, con la quale ormai faceva coppia fissa da ben 18 anni. Ale Loredana Lecciso silasciati: ecco cosa c'entraPower Stando alle indisctrezioni riportate da Oggi, la bella Loredana Lecciso ha scelto di abbandonare Cellino San Marco: da qualche settimana, infatti, si vocifera che Loredana non viva più a Cellino con il cantante e i suoi figli. Il motivo di tale decisione? Loredana sarebbe stufa dei dispetti che le verrebbero fatti in maniera costante da #power! Chi ha to le ultime ...