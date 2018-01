Google Pixel 2 XL in offerta a 799 euro su Amazon venditore terzo

Google Pixel 2 sta ricevendo un nuovo update con alcuni bigfix : alcuni possessori di Google Pixel 2 segnalano su Reddit di aver ricevuto un nuovo aggiornamento per il loro smartphone, basato ovviamente su Android 8.1 Oreo e ancora una volta con le patch di sicurezza di gennaio. Al momento non sono presenti Factory Image o file OTA da scaricare dal sito ufficiale di Google. L'articolo Google Pixel 2 sta ricevendo un nuovo update con alcuni bigfix è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Fuchsia può essere eseguito su Pixelboox : ecco come funziona : A meno di due anni dall'inizio del progetto Google Fuschia, un nuovo sistema operativo basato sul kernel Zircon, possiamo vederne il funzionamento su un Pixelbook. Se il processo di installazione è quanto mai macchinoso, il sistema non è da meno e denota lo stadio quasi prototipale del progetto con molte cose incomplete.

Uno di questi prototipi sarebbe potuto diventare il nuovo Google Pixel 2 : Scopriamo alcuni prototipi dei più recenti prodotti Google, come Pixel 2, Google Home o Daydream, con l'aiuto di Ivy Ross vice presidente del settore design.

Stesso progetto - destino diverso : Google Pixel 2 XL e HTC U11 Plus a confronto : Google ha fatto bene a realizzare il Pixel 2 XL così come lo conosciamo? Oppure sarebbe stato meglio seguire la strada iniziale, quella di HTC U11 Plus?

Alcuni Google Pixel 2 XL non hanno lo schermo azzurrino - ma averli è un terno al lotto : Sembra che sia possibile avere un Google Pixel 2 XL senza lo schermo che vira al blu, ma a quanto pare bisogna essere fortunati a riceverlo.

Google testa un nuovo design per il Pixel Launcher : Il team di Google starebbe testando pure un'interfaccia ridisegnata per il Pixel Launcher. Scopriamo insieme quali sono le sue novità

Google Pixel 3 completamente borderless? Google acquisisce un'azienda che trasforma display in speaker : Google Pixel 3 potrebbe non avere cornici, grazie alla tecnologia sviluppata da una start up acquisita da Google: ecco i - pochi - dettagli al momento noti.

Edge Sense Plus ora consente di personalizzare anche l'Active Edge di Google Pixel 2 XL : Edge Sense Plus si aggiorna e aggiunge il supporto per personalizzare l'Active Edge di Google Pixel 2 XL. Sono tuttavia necessari i permessi di root e la versione 8.1 di Android Oreo

Google Pixel Launcher testa una nuova barra di ricerca e G Suite migliora l'accessibilità : Gli utenti G Suite possono effettuare ricerche in specifiche cartelle su Google Drive, mentre Pixel Launcher sta testando una nuova barra di ricerca in Feed.

Google Pixel Launcher con più funzioni? Provate questa piccola mod : Non siete soddisfatti del Google Pixel Launcher così com'è stato pensato da Google? Nessun problema, da oggi c'è un nuova mod che promette di offrirvi qualche utile funzione in più.

Google Pixel Launcher con più funzioni? Ecco un nuovo porting che promette bene : Non siete soddisfatti del Google Pixel Launcher così com'è stato pensato da Google? Nessun problema, da oggi c'è un nuovo porting che promette di offrirvi qualche utile funzione in più.

Widget At A Glance dei Google Pixel 2 ora dà informazioni anche sui voli aerei : Il Widget At A Glance ha fatto il suo debutto a bordo dei Google Pixel 2 con lo scopo di visualizzare informazioni varie e le previsioni meteo direttamente nella home dei dispositivi made in Google.

Google Pixel 2 : un passo avanti e uno indietro con i recenti aggiornamenti : Se le più recenti patch di sicurezza di gennaio sembrano portare rimedio a un problema dei Pixel 2, l'aggiornamento ad Android 8.1 sembra creare problemi di swipe.